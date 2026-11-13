https://mehrnews.com/x3dBB9 ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ کد مطلب 7009898 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ شب ۲۵۸ اجتماع حماسی محلاتیها و رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری محلات- در این ویدئو شب ۲۵۸ اجتماع حماسی محلاتیها و رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 7009898 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۶ بیعت با رهبری شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۶۳ بیعت با رهبری شب ۲۵۴ بیعت عطر فاطمیه دارد و میدان شهدای اراک روایتگر همدلی مردم است پرچمگردانی مردم همیشه در صحنه محلات در شب ۲۶۰ حماسه میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما