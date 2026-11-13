به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد راستی شامگاه جمعه در آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در جزیره کیش، با اشاره به جایگاه شهدا در اقتدار و امنیت کشور، اظهار کرد: شهیدان امروز ارزش و جایگاه بزرگی دارند و هنوز آن‌گونه که شایسته است، به عمق تأثیرگذاری خون مطهر آنان پی نبرده‌ایم؛ شهیدانی که مقاومت ملت ایران را در برابر قدرت‌های بزرگ به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به شهادت یک جوان ۱۸ ساله در دوران دفاع مقدس و میزبانی جزیره کیش از پیکر مطهر این شهید افزود: این شهید در سن ۱۸ سالگی به لقاءالله پیوسته و امروز مهمان مردم کیش و مهمان خداوند متعال است. حضور این شهید در جزیره، برکت و مایه خیر خواهد بود و امیدواریم زمینه‌ساز عمران و آبادانی بیشتر این منطقه شود.

یاد شهید تنگسیری و اقتدار دریایی ایران

معاون نیروی دریایی سپاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دریادار تنگسیری، از انس و ارتباط نزدیک خود با این شهید سخن گفت و خاطرنشان کرد: شهید تنگسیری از جمله فرماندهانی بود که در برابر قدرت‌های بزرگ در تنگه هرمز ایستادگی کرد و معادلات آنان را به چالش کشید.

راستی با اشاره به تحولات منطقه و اهمیت راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، اظهار کرد: امروز با اطمینان اعلام می‌کنم که حتی یک شناور و ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان حضور ندارد.

وی این وضعیت را حاصل فرهنگ عاشورایی، خون مطهر شهدا، رهبری امام راحل و فرماندهان شهید و ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: دشمنی که تصور می‌کرد با نمایش قدرت نظامی می‌تواند ملت‌ها و دولت‌ها را به تسلیم وادار کند، امروز با شرایط متفاوتی روبه‌رو شده است.

تنگه هرمز عرصه ایستادگی و مقاومت

راستی با اشاره به تحولات مرتبط با تنگه هرمز و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در آب‌های منطقه، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با اتکا به قدرت نظامی، تنگه هرمز را تحت کنترل خود قرار دهد، اما رزمندگان نیروی دریایی سپاه با آمادگی و ایستادگی، اجازه تحقق اهداف آنان را نمی‌دهند.

وی با اشاره به نقش نیروهای دریادل نیروی دریایی سپاه و ارتش در تأمین امنیت آب‌های منطقه، تأکید کرد: قدرت رسانه‌ای نمی‌تواند واقعیت‌های میدانی را تغییر دهد و اگر ادعای تسلط بر تنگه هرمز مطرح می‌شود، باید در عمل و در عرصه میدانی نیز اثبات شود.

معاون نیروی دریایی سپاه همچنین با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و تحولات نظامی پس از انقلاب اسلامی، گفت: کشوری که در سال‌های نخست انقلاب برای تأمین ابتدایی‌ترین تجهیزات نظامی با محدودیت و تحریم روبه‌رو بود، امروز به توانمندی‌هایی دست یافته که قدرت‌های بزرگ نیز درباره آن سخن می‌گویند.

وی با یادآوری رشادت جوانانی که در سال‌های دفاع مقدس با کمترین امکانات در جبهه‌ها حضور یافتند، افزود: همان جوانانی که روزگاری با سلاح‌های ابتدایی و امکانات محدود در برابر دشمن ایستادگی کردند، زمینه‌ساز شکل‌گیری توان دفاعی امروز کشور شدند.

راستی در پایان با تأکید بر جایگاه ایمان، فرهنگ عاشورایی و روحیه مقاومت در پیروزی ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که به برکت خون شهدا و ایستادگی رزمندگان، پیروزی نهایی در برابر دشمنان رقم بخورد.

گفتنی است شامگاه جمعه ۲۲ آبان، آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام ۱۸ ساله عملیات والفجر ۸ در منطقه ام‌الرصاص، با حضور فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، امام جمعه کیش، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان جزیره و مردم برگزار شد.

پس از مراسم استقبال در پایانه دریایی، پیکر مطهر این شهید به میدان ساحل، محل تجمعات شبانه مردمی، منتقل شد تا مراسم عزاداری شام غریبان حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در جوار این شهید والامقام برگزار شود.

آیین تشییع و تدفین این شهید نیز برای روز بعد در مسجد خاتم کیش برنامه‌ریزی شده است.