به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله مبارکی در خطبه‌های نماز جمعه سواحل اظهار کرد: امنیت یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند متعال است که زمینه آرامش، اطمینان خاطر و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند و نقش اساسی در معیشت و پیشرفت جوامع دارد.

وی با بیان اینکه امنیت، حفاظت از جان، مال و ناموس انسان‌ها را تضمین می‌کند، افزود: در سایه آرامش و امنیت است که مردم می‌توانند با اطمینان به فعالیت‌های روزمره خود بپردازند و جامعه اسلامی مسیر رشد و تعالی را دنبال کند.

امام جمعه اهل‌سنت سواحل حفظ امنیت را مسئولیتی مشترک میان مردم و مسئولان دانست و تصریح کرد: همه افراد و گروه‌ها باید برای صیانت از این نعمت الهی تلاش کنند و با خیرخواهی، نصیحت و اصلاح‌گری، اجازه ندهند اقدامات مخرب، آرامش عمومی را بر هم بزند.

مبارکی با تأکید بر نقش تقوای الهی در ایجاد و استمرار امنیت خاطرنشان کرد: امنیت پایدار تنها با اتکا به توانایی‌ها و امکانات مادی به دست نمی‌آید، بلکه تحقق آن در گرو لطف خداوند، پایبندی به آموزه‌های اسلام و رعایت اصول دینی و شرعی در کنار فراهم کردن تجهیزات و امکانات لازم است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توکل به خداوند و تقویت آمادگی برای مقابله با تهدیدها گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح، هوشیاری در برابر شرارت‌ها و فتنه‌ها و همراهی مردم با نهادهای مسئول، از الزامات حفظ امنیت جامعه است.

امام جمعه اهل‌سنت سواحل در پایان، امنیت را نعمتی ارزشمند و پاسداری از آن را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت همبستگی مسلمانان برای حفظ آرامش و ثبات جامعه تأکید کرد.

