به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده، امام جمعه شهرستان اصلاندوز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبیین ابعاد خیر و برکت تنگه هرمز برای کشور اظهار داشت: امروز موضوع مدیریت تنگه هرمز فراتر از یک مسئله حقوقی یا اقتصادی است و به بقای کشور گره خورده است. تحولات اخیر، به‌ویژه رویارویی مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی از اواخر سال ۱۴۰۴، نشان داد که این تنگه به‌عنوان یک بازدارنده غیرهسته‌ای عمل کرده و به یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های اعمال قدرت ایران تبدیل شده است.

وی افزود: با این حال، روایت رایج از قدرت مطلق ایران در این آبراهه نباید تصویری ناقص ارائه دهد؛ قدرت ایران در این منطقه نامحدود نیست و با چالش‌هایی همراه است. از این‌رو، با هوشمندی می‌توان از این عامل تعیین‌کننده، یعنی حق حاکمیت و مدیریت تنگه، حداکثر بهره‌برداری را داشت.

امام جمعه اصلاندوز گفت: یکی از راهبردهای ایران آن است که قدرت میدانی خود در هرمز را به حقانیت حقوقی تبدیل کند، ادبیات مشترک جهانی بسازد و از ادعاهای حداکثری و غیرقابل اثبات بپرهیزد. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، دانمارک، سنگاپور، مصر و پاناما نشان می‌دهد مدیریت آبراهه‌ها زمانی پایدار و قابل پذیرش است که در قالب خدمات، امنیت و قواعد حقوقی ارائه شود. بنابراین، تبیین حقوقی دقیق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، علاوه بر کاهش هزینه‌های سیاسی و حقوقی و جلوگیری از انزوای روایی، بازدارندگی مشروع، آمادگی برای مذاکره و داوری و پیوند میان منافع ملی و پذیرش جهانی را نیز تقویت می‌کند. این مسیر هوشمندانه‌ای است که می‌تواند تنگه هرمز را به یک دارایی راهبردی پایدار برای ایران تبدیل کند.

خطیب جمعه اصلاندوز با تأکید بر اینکه تاب‌آوری اقتصادی مؤلفه قدرت ملت ایران است، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران صرفاً در حالت دفاعی عمل نکرده است؛ بلکه اهرم‌های تهاجمی قابل‌توجهی نیز در اختیار دارد. تنگه هرمز به‌عنوان نقطه اتصال این اهرم‌ها در مرکز این راهبرد قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از آن عبور می‌کند که تقریباً معادل یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان است. آنچه اقتصاد مقاومتی را از یک استراتژی اقتصادی صرف متمایز می‌کند، پیوند آن با وحدت ملی است.

حجت الاسلام جعفرزاده ادامه داد: اقتصاد مقاومتی زمانی به نتیجه می‌رسد که در بستر اعتماد عمومی و هم‌افزایی ملی اجرا شود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ برنامه اقتصادی، هرچند از نظر کارشناسی کامل باشد، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. از این‌رو، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر وحدت ملی را باید پیش‌شرط موفقیت اقتصادی کشور دانست.

وی گفت: اقتصاد ایران در برابر یکی از شدیدترین کارزارهای فشار اقتصادی تاریخ معاصر نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه توانست صادرات نفت خود را به بالاترین سطح هفت سال اخیر برساند و زیرساخت‌های نظام‌مند دور زدن تحریم‌ها را توسعه دهد. این دستاورد، نتیجه مستقیم عمل به سیاست اقتصاد مقاومتی است که از اوایل دهه ۹۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و با تبیین ابعاد درون‌زایی و برون‌گرایی آن به یک دکترین جامع ارتقا یافت. اقتصاد مقاومتی امروز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز با اشاره به درس‌های جنگ‌های تحمیلی علیه ایران تصریح کرد: در مطالعات امنیت ملی، جنگ دیگر صرفاً رویارویی نظامی نیست؛ پدیده‌ای چندبعدی است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه‌ای و شناختی را در بر می‌گیرد. سه جنگی که بر ملت ایران تحمیل شده است، نمونه‌های کامل از این چندلایگی است. هدف هر سه جنگ، تسلیم کردن ملت ایران در برابر نظم سلطه آمریکایی-صهیونیستی است. این جنگ‌ها در ماهیت تهدید تفاوتی ندارند و تنها در شیوه‌ها، تاکتیک‌ها و میدان نبرد متفاوت بوده‌اند.

جعفرزاده گفت: جلوگیری از تحریف واقعیت این جنگ‌ها به معنای حفظ سرمایه اعتماد عمومی و تقویت جبهه مردمی در برابر دشمن است. موضوع مهم دیگر، انتقام و خون‌خواهی شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مردم ایران است که تکالیف شرعی و تمدنی آن بر دوش همگان قرار دارد. در کنار لانچر موشک، لانچر روایت نیز باید فعال باشد. ملتی که روایت خود را از دشمن بگیرد، میدان را نیز از دست خواهد داد؛ و ملتی که بر روایت خود بایستد، حتی در سخت‌ترین نبردها نیز یک قدم عقب نخواهد نشست.

وی افزود: راهبرد رسیدن به «ایران قوی» که از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی است، از مسیر وحدت ملی، بصیرت جمعی و تکیه بر توان داخلی می‌گذرد؛ همان راهبردی که در سه جنگ گذشته، رمز پیروزی ملت ایران بوده است.