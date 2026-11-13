به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نجم‌الدین طبسی ظهر امروز جمعه در اجتماع بزرگ فاطمی در شهرستان کارون با اشاره به توطئه‌ها و تحولات جاری منطقه‌ای و شکست‌های رژیم صهیونیستی، بر لزوم حفظ هوشیاری و استواری در برابر جریان‌های استکباری تأکید کرد.

وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای اسلام، حضرت زهرا (س) و ارزش‌های والای مکتب اهل‌بیت (ع)، از خدمات مسئولان جمهوری اسلامی ایران و نقش محوری کشور در حمایت از جبهه مقاومت تجلیل به عمل آورد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: حضور مؤثر و مقتدرانه رزمندگان در میادین نبرد و پشتیبانی همه‌جانبه از ارزش‌های اسلامی، تضمین‌کننده عزت و پایداری امت اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در میادین، نشان‌دهنده پشتیبانی آن‌ها از نظام جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از مقام معظم رهبری است و همین موضوع باعث پیروزی در برابر دشمنان شده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) پیکر مطهر هفت شهید گمنام در شهرستان کارون تشییع شد.