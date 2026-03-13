رحیمی: تجدید بیعت با رهبری پاسخی قاطع به تهدیدات آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای عبادی و سیاسی امروز نماز جمعه ساوه با محکومیت تهدیدات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: دشمنان بدانند که ملت ایران با تجدید بیعت با رهبر خود، آمادهترین پاسخ را به هرگونه ماجراجویی خواهد داد.
امام جمعه ساوه با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: بیعت مجدد ملت ایران با سیدعلی خامنهای، پیام روشنی به جهان است که این مردم پای آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی ایستادهاند و توطئه دشمنان در ایجاد شکاف میان صفوف ملت ناکام خواهد ماند.
وی افزود: تجربه چهلساله انقلاب اسلامی نشان داده هرگاه ملت با رهبری خود تجدید بیعت کرده، دشمنان در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندهاند، امروز نیز این بیعت، بزرگترین سرمایه ملی در برابر تهدیدات خارجی است.
حجت الاسلام رحیمی با هشدار به سران کاخ سفید و تلآویو گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند که جمهوری اسلامی ایران امروز قدرتمندتر از همیشه در منطقه ایستاده و هرگونه اشتباه محاسباتی با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و جبهه عظیم مقاومت مواجه خواهد شد.
امام جمعه ساوه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اظهار کرد: ملت ایران ثابت کرده که در برابر زورگوییهای استکبار جهانی تسلیم نمیشود و حمله احتمالی دشمن با پاسخی ویرانگر مواجه خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از حضور از مردم پرشور در راهپیمایی روز قدس و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: حضور در خیابانها و میادین، والاترین شکل تجدید بیعت با ولایت و قاطعترین پیام به دشمنان است،امروز همه ما وظیفه داریم با حضور خود، پشتیبانی از رهبری و نظام۸ را به نمایش بگذاریم.
حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: دشمنان بدانند که این بار نیز مانند همیشه، با وحدت کلمه ملت ایران و درایت رهبری، نقشههای آنها نقش بر آب خواهد شد و توطئه جدید آنان به شکست دیگری در تاریخ پرافتخار این ملت تبدیل میشود.
