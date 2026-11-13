به گزارش خبرنگار مهر، روستای ابارق شهرستان بم پیش از ظهر جمعه بار دیگر میزبان عطر ایثار و شهادت شد و آیین تشییع پیکر مطهر مسافری که نام و نشانش «گمنام» و راه و رسمش به بلندای آسمان است، فضایی معنوی در این منطقه رقم زد.

این مراسم بهانه‌ای شد تا نسل جوانی که جبهه و جنگ را تنها در کتاب‌ها و قاب تصویر دیده‌اند، با تمام وجود، معنای راستین ازخودگذشتگی و وطن‌پرستی را لمس کنند.

در روزگاری که هجمه‌های فرهنگی و غبار روزمرگی، گاه چشم‌ها را بر ارزش‌ها می‌بندد، حضور این شهدای والامقام درست مانند باران بهاری است که غبار از آینه‌ی دل‌ها می‌زداید.

وقتی تابوت پرچم‌پوش شهید گمنام بر دوش جوانان دهه‌های هشتادی و نودی این دیار تشییع می‌شد، نگاه‌های خیره و چشمان گریان این نسل، گویای پیوندی عمیق و گسست‌ناپذیر با آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس بود.

جوانان؛ نسل نو، رویش‌های تازه در مکتب ایثار

حضور پرشور نوجوانان و جوانان در مراسم تشییع، خط بطلانی کشید بر این تصور که نسل امروز از ریشه‌های خود فاصله گرفته است و بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویانی که در این آیین حضور داشتند، با دل‌نوشته‌ها و گل‌های پرپر به استقبال شهید آمدند.

یک دانش‌آموز بمی در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شاید ما جنگ را ندیده باشیم، اما می‌دانیم امنیت و آرامش امروزمان را مدیون جوانانی هستیم که هم‌سن‌وسال خود ما یا کمی بزرگ‌تر بودند و از همه‌چیز گذشتند تا ما بمانیم؛ این شهید گمنام بهانه‌ای است تا یادمان نرود چه بهایی برای این خاک پرداخت شده است.

این‌گونه رویدادها، فراتر از یک آیین سوگواری، یک کلاس درس بزرگ بصیرت و هویت‌ساز است.

لمس تابوت شهدا، شنیدن نوای نوحه‌های جبهه و تماشای چشم‌های اشک‌بار همنسلان، حس تعلق ملی و دینی را در وجود نوجوانان تقویت می‌کند.

شهدا چراغ هدایت‌اند؛ گمنامی آن‌ها نیز پیامی عمیق دارد: اینکه برای خدمت به وطن و دفاع از حق، نیازی به نام و نشان نیست، بلکه اخلاص و عمل خالصانه است که جاودانه می‌ماند.

عهدی دوباره با آرمان‌ها

امروز، روستای ابارق بار دیگر عهدبستن با شهدا را مشق کرد.

حضور شهید گمنام در میان جوانان، تزریق روحیه‌ی مقاومت، امید و خودباوری به بدنه‌ی جامعه است.

این مسافر خوش‌نام، اگرچه مادری چشم‌به‌راه در خانه‌ای دور دارد، اما امروز مادر همه‌ی جوانان این شهر شد و دل‌های پاک آنان را با عطر شهادت متبرک ساخت تا نسل امروز با گام‌های استوارتر در مسیر آبادانی و اعتلای کشور قدم بردارد.

پیکر مطهر این شهید گمنام ۲۳ ساله که در منطقه عملیاتی «فکه» به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، پس از تشییع از مسجد قائم تا بوستان ولایت روستای ابارق، در این بوستان به خاک سپرده شد.