به گزارش خبرگزاری مهر،همزمان با روز استکبار ستیزی مردم کرمان با حضور در فرودگاه این شهر از ۱۶ شهید گمنام استقبال کردند و پیکر این شهدا وارد کرمان شد و پیکر مطهر این شهدا در مسیر راهپیمایی روز ۱۳ آبان قرار گرفت.

پیکرهای مطهر این شهیدان با بدرقه گرم مردم مومن و انقلابی کرمان، راهی میدان شورا و اجتماع بزرگ ۱۳ آبان شده است.

حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از پیوند عمیق نسل امروز با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است.

حضور پر شور دانش اموزان کرمانی در مسیر راهپیمایی قابل توجه است.

هم‌اکنون فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در خیابان‌های کرمان طنین‌انداز شده و جمعیت عظیمی در این راهپیمایی باشکوه حضور دارند.