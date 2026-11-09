به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرستان‌های ریگان و گنبکی میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس هستند؛ میزبانی که با حضور و استقبال مردم، دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه همراه شده و حال‌وهوای معنوی ویژه‌ای به این مناطق بخشیده است.

این برنامه صبح امروز، دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ با حضور مردم در گلزار شهدای گمنام شهرستان ریگان آغاز شد و در ادامه، پیکر مطهر این شهید والامقام در مسیر روستاهای مختلف قرار گرفت.

شهید گمنام میهمان مدارس و یادواره شهدای یزدان‌پناه شد

در جریان این برنامه، پیکر مطهر شهید گمنام با حضور در مدارس، مورد استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار گرفت و نسل جوان فرصتی یافت تا از نزدیک با فرهنگ ایثار، فداکاری و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا شود.

همچنین پیکر مطهر این شهید در یادواره شهدای روستای یزدان‌پناه حضور یافت و مردم این روستا با استقبال از این یادگار دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای منطقه را گرامی داشتند.

۵۰ روستا میزبان شهید گمنام می‌شوند

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این شهید والامقام قرار است در مجموع در ۵۰ روستای شهرستان‌های ریگان و گنبکی حضور پیدا کند و مورد استقبال اهالی مؤمن و ولایت‌مدار این مناطق قرار گیرد.

روستاییان خونگرم و چشم‌انتظار ریگان و گنبکی، با اشتیاق آماده میزبانی از پیکر مطهر این شهید گمنام هستند؛ حضوری که فرصتی برای تجدید خاطره با روزهای حماسه و ایثار و تقویت پیوند نسل امروز با فرهنگ پرافتخار دفاع مقدس فراهم می‌کند.

شهید گمنام میهمان مردم روستاهای ریگان و گنبکی است

مسئول کمیته خادمین‌الشهدا شهرستان ریگان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام اظهار کرد: این برنامه با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مناطق مختلف شهرستان‌های ریگان و گنبکی برگزار می‌شود.

علی جرجندی، افزود: در قالب این برنامه، پیکر مطهر شهید گمنام به ۵۰ روستای دو شهرستان خواهد رفت و تلاش شده است با حضور در مدارس، یادواره‌های شهدا و جمع مردم روستاها، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری فراهم شود.

جرجندی، با اشاره به اهمیت حضور شهدا در میان مردم بیان کرد: شهدای گمنام اگرچه نام و نشانی ندارند، اما یاد و راه آنان در قلب مردم زنده است و استقبال از این شهید فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و یادآوری رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.

عطر شهادت در روزهای سوگواری حضرت زهرا (س)

همزمانی حضور این شهید گمنام با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای معنوی ویژه‌ای به این برنامه بخشیده است؛ مردمی که در روزهای سوگواری بانوی دو عالم، با استقبال از فرزند گمنام ایران، ارادت خود را به فرهنگ اهل‌بیت (ع) و آرمان‌های شهدا نشان می‌دهند.

حضور این شهید در روستاها، مدارس و محافل یادبود شهدا، تنها یک مراسم استقبال نیست، بلکه یادآور روزهایی است که فرزندان این سرزمین برای دفاع از میهن، امنیت و آرامش مردم از جان خود گذشتند.

شهید گمنام امروز در میان مردم ریگان و گنبکی نام و نشانی ندارد، اما استقبال گرم مردم نشان می‌دهد که شهدا در حافظه و قلب این سرزمین هرگز گمنام نخواهند ماند.