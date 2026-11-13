به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه ایراد شد، با تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) با وجود جوانی، بارداری، غربت، تنهایی و مجروح شدن در مسیر دفاع از ولایت و حقیقت، هرگز از مسئولیت خود دست نکشیدند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مدیریت ایران بر تنگه هرمز و مقابله با پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را از جلوه‌های اقتدار و پاسخ راهبردی به تجاوز و جنایت دشمن دانست.

امام جمعه شهرستان مانه با تبیین تفاوت جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی تاکید کرد: جهاد ابتدایی را نباید صرفاً اقدامی نظامی دانست؛ بلکه ابعاد اعتقادی، تمدنی، مقابله با سلطه و فراهم‌سازی زمینه حرکت جوامع به سوی حق و عدالت نیز در آن مورد توجه است.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به وضعیت بحرانی آوارگان فلسطینی در نوار غزه پس از بارندگی‌ها و طوفان‌های شدید، از شرایط دردناک کودکان و خانواده‌هایی سخن گفت که در چادرهای فرسوده و زیر باران و سیلاب گرفتار شده‌اند و افزود: رنج کودکان غزه و بی‌تفاوتی مدعیان حقوق بشر، بار دیگر چهره واقعی استانداردهای دوگانه نظام سلطه را آشکار می‌کند.

وی از استقبال مردم و تلاش دست‌اندرکاران برنامه‌های فرهنگی به مناسبت حضور شهدای خوشنام در شهرستان قدردانی کرد و حضور این شهیدان را مایه خیر و برکت و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت دانست.