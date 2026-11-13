به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسفرورین با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مکتب فاطمی را سرچشمه خیر و برکت و الگویی فراتاریخی برای زندگی فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: جایگاه حضرت زهرا(س) تنها به دوران حیات ایشان محدود نیست، بلکه معرفت، محبت، ولایت و سیره آن حضرت در همه دوره‌های تاریخی راهنمای انسان‌هاست.

وی با اشاره به الگوگیری امام حسین(ع) از منطق عزت و آزادگی حضرت زهرا(س) افزود: امام زمان(عج) نیز سیره مادر بزرگوارشان را الگوی خود معرفی کرده‌اند؛ بنابراین حضرت فاطمه زهرا(س) می‌تواند برای زنان و مردان جامعه الگوی عملی باشد.

امام جمعه اسفرورین با مرتبط دانستن فرهنگ فاطمی با هویت و حرکت ملت ایران، ادامه داد: پیوند مردم با مکتب اهل‌بیت(ع) در عرصه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در روحیه ایثار، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر ظلم نمود پیدا کرده است.

حسینی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را نشانه دفاع از ولایت و ایستادگی در برابر استکبار دانست و بر ضرورت استمرار مشارکت مردم در صحنه تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم عزاداری ایام فاطمیه در اسفرورین و روستاهای اطراف گفت: برگزاری مجالس خانگی، مراسم در مساجد و حسینیه‌ها و دسته‌های عزاداری، جلوه‌ای از پیوند مردم با فرهنگ فاطمی است و باید این مجالس در کنار عزاداری، زمینه تبیین اهداف و آموزه‌های قیام حضرت زهرا(س) را فراهم کنند.

فلسطین همچنان مسئله اصلی جهان اسلام است

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط مردم غزه و وضعیت دشوار زنان و کودکان آواره، مسئله فلسطین را از مسائل اصلی جهان اسلام دانست و خواستار اتحاد مسلمانان برای حمایت از مردم این سرزمین شد.

وی با تأکید بر حق مردم فلسطین برای زندگی و تعیین سرنوشت خود اظهار کرد: مسلمانان نباید در برابر رنج و محرومیت مردم مظلوم غزه بی‌تفاوت باشند و باید برای آزادی قدس و احقاق حقوق فلسطینیان هم‌صدا شوند.

هشدار درباره کاهش نرخ باروری و آینده جمعیت ایران

حسینی با اشاره به در پیش بودن سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان، نسبت به روند کاهش نرخ باروری در کشور هشدار داد و گفت: وضعیت جمعیتی ایران مناسب نیست و در صورت ادامه روند فعلی، کشور در سال‌های آینده با مسئله جدی سالمندی و کاهش جمعیت روبه‌رو خواهد شد.

وی با استناد به آماری که به نقل از دبیر ستاد ملی جمعیت مطرح کرد، نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۴ را ۱.۳۴ اعلام کرد و افزود: برای حفظ جمعیت فعلی، نرخ باروری باید به بیش از ۲.۱ برسد.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به برآورد مطرح‌شده درباره آینده جمعیت کشور اظهار کرد: در صورت تداوم روند کنونی و بسته شدن پنجره جمعیتی، جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده ممکن است از حدود ۹۰ میلیون نفر به ۳۱ میلیون نفر کاهش پیدا کند.

حسینی با تأکید بر اینکه صرف ابلاغ سیاست‌های جمعیتی برای حل این مسئله کافی نیست، افزود: مسئولان باید موانع و مشکلات خانواده‌ها در مسیر فرزندآوری را برطرف کنند؛ چراکه از مسائل اقتصادی و معیشتی تا مشکلات روزمره می‌تواند بر تصمیم خانواده‌ها برای داشتن فرزند اثر بگذارد.

وی همچنین از مردم خواست با توجه به اهمیت آینده جمعیتی کشور، در حد توان به فرزندآوری و ترویج فرهنگ خانواده و جمعیت جوان توجه داشته باشند.

امام جمعه اسفرورین در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ملت ایران، از خداوند خواست دشمنان این کشور را ناکام و مردم را در مسیر حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی موفق بدارد.

