به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه خودروی پژوپارس در محور سلماس ـ خوی (جاده فرعی وردان ـ ینگجه) اعلام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات شهرک صنعتی و قره‌تپه هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۴ مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت که متأسفانه فرد جان‌باخته، کودک ۸ ساله بود. پیکر وی پس از رهاسازی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و مصدومین نیز پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.