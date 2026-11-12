سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری فونیکس به علت ارتکاب تخلف حادثه‌ساز و حرکت با سرعت بحرانی ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان – اصفهان توقیف شد.

وی افزود: تیم گشتی پلیس راه اصفهان – کاشان هنگام کنترل ترافیک و نظارت بر رفتار رانندگان در این محور، این خودرو را که با سرعت بسیار بالا و خطرناک در حال حرکت بود، شناسایی و متوقف کرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به پیامدهای رانندگی با سرعت‌های بحرانی گفت: حرکت با سرعت ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت، فرصت واکنش راننده را به شدت کاهش می‌دهد و در صورت بروز هرگونه مانع یا اتفاق پیش‌بینی‌نشده، احتمال وقوع تصادفات شدید و مرگبار افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بیان کرد: قدرت و ایمنی ظاهری خودروهای امروزی نباید موجب اعتمادبه‌نفس کاذب رانندگان شود، چرا که در سرعت‌های بالا، کوچک‌ترین خطای انسانی می‌تواند حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

سرهنگ میرزایی خاطرنشان کرد: پلیس راه با رانندگانی که با تخلفات حادثه‌ساز، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، برابر قوانین و مقررات برخورد قاطع خواهد کرد.