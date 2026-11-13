به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدراعظم آلمان از رئیس‌جمهور آمریکا خواست در مذاکرات احتمالی هفته آینده با همتای روس خود درباره اوکراین که قرار است در چین برگزار شود، از هرگونه اقدام غافلگیرکننده خودداری کند.

بر اساس این گزارش، «فریدرش مرتس» در حاشیه نشست رهبران اتحادیه اروپا گفت: برخی افراد در اینجا در دوبلین نگران هستند که این دیدار به یک لحظه دیگر از نوع (دیدار در شهر)«آنکوریج» تبدیل شود.

او در ادامه افزود: بنابراین می‌خواهم پیام خود را به‌روشنی به آمریکا منتقل کنم: لطفاً هیچ غافلگیری‌ای در کار نباشد. به همکاری در چارچوب «تیم اروپا» و «تیم اوکراین» ادامه دهید.

صدراعظم آلمان تصریح کرد: انتظار می‌رود طی چند هفته آینده، برای نخستین بار مذاکرات جدی صلح درباره اوکراین با مشارکت اروپا برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: روسیه تمایل خود را برای مذاکره درباره ساختار امنیت اروپا اعلام کرده است، اما نیازی به این کار نیست.

جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا هم روز جمعه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند دور بعدی مذاکرات را با حضور کشورهای اروپایی گسترش دهند و پیش‌بینی کرد که مسیرهای مذاکره و جدول زمانی آن در آینده‌ای نزدیک برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور اعلام شود.

کوشنر همچنین گفت که واشنگتن گفت‌وگو با دولت های اروپایی درباره شکل‌گیری ساختار امنیتی جدید در قاره اروپا را آغاز کرده است.