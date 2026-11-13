به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اینکه نظارت بر اراضی باید به‌صورت مستمر و میدانی انجام شود، خواستار افزایش حساسیت و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی در شناسایی به‌موقع تخلفات و جلوگیری از شکل‌گیری تغییر کاربری‌های غیرمجاز شد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت شهرستان باید بر پیشگیری، پایش مستمر و اقدام به‌موقع استوار باشد تا با شناسایی و کنترل تخلفات در مراحل اولیه، از گسترش آن‌ها و تحمیل هزینه‌های بعدی جلوگیری شود.

طاهرخانی همچنین بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط در حفاظت از اراضی و ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی و اراضی شهرستان شد.