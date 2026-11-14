خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: چهارمحال و بختیاری را باید از معدود استان‌هایی بدانیم که هنوز کتابخانه مرکزی ندارد و دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و محققان از برکات و خدمات این مرکز فرهنگی به‌روز و جامع محروم هستند. این در حالی است که مصوبه احداث کتابخانه مرکزی استان قدمتی حدود ۲۰ ساله دارد و مربوط به سفر دوم رئیس‌ دولت نهم به استان در سال ۱۳۸۷ است.

عزم و همت مسئولان دولت‌ها نیز که یکی پس از دیگری آمدند و رفتند از تأکید و توصیه برای ساختن این مکان مهم فرهنگی در استان فراتر نرفت، از جمله باید به نشست هفته گذشته انجمن کتابخانه‌های استان اشاره کنیم که معاون استاندار و سایر حاضران بر ضرورت پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این مطالبه فرهنگی استان تأکید کردند. این در حالی است که درباره تغییر کاربری این زمین نیز زمزمه‌هایی به گوش رسیده که فعلاً با مخالفت شورای فرهنگ عمومی استان مواجه شده است.

همین موضوع بهانه‌ای شد تا به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با این پرسش به سراغ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری برویم که نخست، ضرورت و اهمیت احداث کتابخانه مرکزی در استان چیست و دوم، چه تلاش‌هایی برای احیای این پروژه‌ مهم فرهنگی در دست انجام است.

پروژه کتابخانه مرکزی در پیچ و خم بودجه گرفتار شد

پروانه ارزانش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه احداث کتابخانه مرکزی استان چهارمحال و بختیاری در زمره مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی استان است که فرآیند واگذاری موقت زمین از طریق راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ آغاز شد، اظهار کرد: مبلغی برای این زمین پرداخت و مقرر شد که حداکثر تا سه سال، روند اجرایی احداث آن آغاز شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه متأسفانه این پروژه بسیار مهم خیلی زود در گیر و دار تخصیص بودجه به مانع برخورد ، ادامه داد: در هر دوره از دولت‌ها این پروژه مطرح می‌شد اما چون مستلزم بودجه ملی بود، با موانع و بن‌بست مواجه و رها می‌شد.

ارزانش با اشاره به تصمیم راه و شهرسازی استان مبنی بر تغییر کاربری این زمین به علت مسکوت ماندن پروژه کتابخانه مرکزی، گفت: خوشبختانه این تصمیم سال گذشته با مخالفت جدی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان مواجه شد که تأکید داشت تغییر کاربری پروژه‌های فرهنگی در استانی که از آسیب‌های اجتماعی حاد رنج می‌برد، باید متوقف شود.

احیای پروژه کتابخانه مرکزی نیازمند عزم جدی مسئولان است

وی با اشاره به اینکه امسال بار دیگر با جدیت پیگیر پروژه کتابخانه مرکزی بودیم و در جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: امید است مسئولان استانی خاصه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فکری به حال این پروژه مهم و تأثیرگذار فرهنگی اندیشیده شود تا مردم استان بیش از این، از خدمات علمی و پژوهشی این مرکز محروم نمانند.

ارزانش بیان کرد: اگر این همت در مدیران و مسئولان ایجاد شود بلافاصله نسبت به دریافت اعتبارات مربوط از نهاد کتابخانه‌ها و نیز اعتبارات ماده ۲۳ یا اعتبارات ملی پروژه را نیز جذب کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت‌های ایجاد کتابخانه مرکزی در استان و اهمیت این پروژه، تصریح کرد: معمولاً بالغ بر ۶۰ عنوان خدمت جدید و به‌روز در این مکان فرهنگی به مراجعان ارائه می‌شود و آحاد شهروندان هر زمان اراده کنند، می‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

ارزانش ادامه داد: پشتیبانی از آموزش و پژوهش از طریق ایجاد تالار علم و خلاقیت مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی یکی از این خدمات است که متأسفانه دانش‌آموزان و دانشجویان و محققان در استان ما از آن محروم‌اند. بخش دیگر با عنوان ساختکده، ناظر بر تجهیزات کارگاهی در دو قسمت بانوان و آقایان است که حرفه‌های مربوط به این دو قشر را پوشش می‌دهد و تسهیل می‌کند.

نگاهی به خدمات آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بیان کرد: بخش منابع الکترونیکی دیداری و شنیداری، بخش استان‌شناسی و معرفی آثار مکتوب استان، اتاق‌های مطالعه خصوصی ارزان‌قیمت، بخش کودکان و خردسالان، اتاق مادر و کودک، کتابخانه سیار و پیک کتاب و اتاق دسترسی به پایگاه اطلاعات مبتنی بر وب از دیگر بخش‌های کتابخانه مرکزی است که عموم اساتید و دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی با تصریح اینکه زمین کتابخانه مرکزی به مساحتی قریب به شش هزار متر مربع در جوار فرهنگسرای شهرکرد قرار دارد، گفت: هزینه زمین از طریق سازمان برنامه و بودجه به حساب اداره‌کل راه و شهرسازی استان واریز شده اما این پروژه متأسفانه در مرحله اخذ اعتبارات و مجوزهای ملی مسکوت مانده و به مرحله ساخت نرسیده است.

ارزانش با تأکید بر اینکه تمام استان‌های همجوار چهارمحال و بختیاری مجهز به کتابخانه مرکزی‌اند، گفت: ضرورت ایجاد کتابخانه مرکزی که پاسخ نیازمندی‌های پژوهشگران و محققان را بدهد اجتناب‌ناپذیر است. در المپیادهای علمی آموزش و پرورش استان هیچ ابزار علمی در اختیار دانش‌آموزان استان نیست در صورتی که زیرساخت‌های این رقابت‌ها، پژوهش‌ها و رویدادهای علمی در کتابخانه‌های مرکزی دیگر استان‌ها به راحتی در دسترس نوجوانان و جوانان قرار دارد.

تحقق عدالت فرهنگی در پرتو احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با توجه به رویکرد دولت مبنی بر توسعه عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور، بسیار ضرورت دارد که استان ما نیز مانند بسیاری دیگر از استان‌ها دارای کتابخانه مرکزی باشد که هم اعتبارات قابل توجهی را به سمت استان جاری می‌کند و هم کانونی برای برپایی رقابت‌های فاخر علمی و پژوهشی خواهد بود.

ارزانش با تأکید بر اینکه تلاش داریم کاربری فرهنگی زمین کتابخانه مرکزی در جوار فرهنگسرای شهرکرد حفظ شود، بیان کرد: امیدواریم با کمک رسانه‌ها بتوانیم این ضرورت و مطالبه عمومی را به سرانجام مطلوب برسانیم و به زودی شاهد آغاز احداث و توسعه این مرکز فرهنگی در استان باشیم.