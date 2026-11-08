به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه کتابخانه‌های عمومی استان، با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی و جایگاه آن در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه اظهار کرد: همان‌طور که در فرمایشات رهبر شهید نیز بر اهمیت کتاب، کتابخوانی و توجه ویژه به جایگاه کتاب تأکید شده است، توسعه این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای استان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

ارژنگ افزود: در حوزه کتابخانه‌های عمومی، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز، باید به موضوع فرهنگ‌سازی نیز توجه جدی داشته باشیم تا زمینه افزایش سرانه مطالعه و بهره‌مندی عموم مردم از ظرفیت کتابخانه‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه افتتاح کتابخانه‌ها در سطح استان در مناسبت‌های پیش‌بینی‌شده، تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این مجموعه‌ها، امکانات و زیرساخت‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد و زمینه استفاده بیشتر شهروندان از خدمات کتابخانه‌ای فراهم شود.

تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شهرکرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، کتابخانه مرکزی شهرکرد را یکی از مطالبات جدی فرهنگی استان دانست و گفت: در این خصوص جلسه‌ای اختصاصی با مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی برگزار خواهیم کرد تا با توجه به ضرورت اجرای این پروژه، موضوع تعیین تکلیف و قطعی شدن زمین کتابخانه مرکزی شهرکرد بررسی و تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، مقرر شده بود کاربری این مجموعه به‌عنوان یک فضای فرهنگی حفظ شود، اما با توجه به تغییرات ایجادشده در کاربری زمین، لازم است این موضوع به‌صورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف شود.

ارژنگ خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن وضعیت زمین، مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی باید مطالعات اولیه پروژه را انجام دهد تا پس از تکمیل این مطالعات، موضوع از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح ملی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد و زمینه آغاز عملیات اجرایی پروژه فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در اجرای این طرح بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع اعتباری، باید از ظرفیت خیرین نیز برای پیشبرد پروژه کتابخانه مرکزی شهرکرد استفاده کنیم و با برنامه‌ریزی و اقدامات انگیزشی، زمینه مشارکت بیشتر خیرین در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را فراهم آوریم.

ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های کتابخانه‌ای

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژه‌های کتابخانه‌ای در شهرستان سامان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این بخش، واگذاری زمین از سوی بنیاد مسکن است که باید با پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا پروژه هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شود.

وی ضمن قدردانی از مسئولان شهرستان سامان و مجموعه مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه، بر ضرورت برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: موضوع واگذاری زمین، تنظیم تفاهم‌نامه و مشخص شدن زمان‌بندی اجرای پروژه باید در این نشست به‌صورت مشخص پیگیری شود.

ارژنگ همچنین با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها، خواستار همکاری دفتر امور شهری استانداری و شهرداری‌ها در این زمینه شد و افزود: لازم است وضعیت پروژه‌های کتابخانه‌ای به‌صورت ماهانه رصد و گزارش آخرین اقدامات و روند پیشرفت آن‌ها در پانزدهم هر ماه به دفتر امور اجتماعی استانداری ارائه شود.

وی تأکید کرد: در صورت بروز اختلاف یا وجود موانع اجرایی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط، موضوع باید در اسرع وقت منعکس شود تا با پیگیری استانداری، مشکلات برطرف و روند اجرای پروژه‌ها متوقف نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای فرهنگی، اجرای پروژه کتابخانه امیرکبیر را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول، این پروژه نیز به مرحله بهره‌برداری برسد و سایر پروژه‌های کتابخانه‌ای استان نیز با تعیین تکلیف موانع موجود، وارد مراحل اجرایی و تکمیل شوند.