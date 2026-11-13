به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری جمعه‌شب در جمع مردم ضیاءآباد با اشاره به جایگاه محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) در دین اسلام اظهار کرد: دین اسلام مجموعه‌ای از باورها، احکام و آموزه‌های اخلاقی است، اما در میان همه این آموزه‌ها، محبت، مودت و ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) جایگاهی محوری دارد.

وی با استناد به آیه ۲۳ سوره شوری، «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی»، بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) در برابر رسالت خود پاداشی جز مودت و محبت به اهل‌بیت(ع) از مردم نخواستند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ویژه این اصل در دین اسلام است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به روایتی از امام محمدباقر(ع) درباره ارکان پنج‌گانه اسلام گفت: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت پنج ستون اصلی دین هستند، اما در میان این ارکان، ولایت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مظفری با تأکید بر اینکه نظام اسلامی بر پایه ولایت اهل‌بیت(ع) و ولایت فقیه شکل گرفته است، افزود: امام خمینی(ره) حفظ نظام اسلامی را از اوجب واجبات دانستند؛ چراکه این نظام پرتویی از ولایت اهل‌بیت(ع) است و در جهان، نظامی با این مبنای اعتقادی وجود ندارد.

وی با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی تصریح کرد: ما رهبر خود را در دوران امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و دوران کنونی، نایب امام زمان(عج) می‌دانیم و بر همین اساس، ولایت را ستون اصلی دین و نظام اسلامی می‌شناسیم.

حضور مردم در اجتماعات، از برترین عبادات است

امام جمعه قزوین با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات و تجمعات شبانه اظهار کرد: این حضور و ایستادگی در مسیر ولایت، از مهم‌ترین و برترین عبادات مردم محسوب می‌شود و نباید اهمیت آن را دست‌کم گرفت.

مظفری با قدردانی از حضور مردم در ماه‌های گذشته گفت: حدود هشت تا ۹ ماه است که مردم پای کار ایستاده‌اند و این حضور، حماسه‌ای واقعی و اثرگذار در مسیر تاریخ و به سود اسلام و ارزش‌های الهی است.

وی با تمجید از مشارکت زنان در این اجتماعات افزود: در بسیاری از اجتماعات مردمی، بخش عمده جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند و حضور پررنگ آنان شایسته قدردانی است.

محبت اهل‌بیت(ع) نباید بهانه‌ای برای غفلت از تقوا باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی گفت: محبت و امید به شفاعت اهل‌بیت(ع) نباید موجب سستی در انجام واجبات و رعایت حدود الهی شود.

مظفری افزود: شیعیان باید در رعایت تقوا، پاکدامنی، حفظ نگاه، ادای حق‌الناس و انجام عبادات پیشگام باشند و نباید به امید شفاعت اهل‌بیت(ع) در انجام وظایف دینی کوتاهی کنند.

وی با اشاره به سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: احترام به پدر و مادر، مهربانی با همسر و فرزندان، توجه به همسایگان و دعا برای دیگران از ویژگی‌های برجسته زندگی حضرت زهرا(س) بود و پیروان آن حضرت باید این سیره را در زندگی خود الگو قرار دهند.

مظفری در پایان با اشاره به شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، این مناسبت را شبی اندوه‌بار برای امیرالمؤمنین(ع) و فرزندان آن حضرت توصیف کرد.