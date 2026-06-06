حضور مردم در صحنه عامل اصلی اقتدار نظام اسلامی است 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین مظفری شنبه‌شب در جمع مردم شهر ضیاءآباد با بیان اینکه دین اسلام مجموعه‌ای گسترده از باورها، اخلاقیات و احکام است، اظهار کرد: اگر از میان این آموزه‌ها بخواهیم مهم‌ترین رکن دین را مشخص کنیم، بدون تردید ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) و اهل‌بیت(ع) محور اصلی دین اسلام است.

وی با استناد به روایت امام باقر(ع) افزود: اسلام بر پنج پایه استوار شده است؛ نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. این ارکان هرکدام جایگاه مهمی دارند، اما ستون اصلی دین، ولایت اهل‌بیت(ع) است و سایر اعمال در پرتو آن معنا پیدا می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با تشریح جایگاه نماز گفت: نماز نخستین ستون دین و مهم‌ترین ارتباط انسان با خداوند است و ترک عمدی آن گناهی بزرگ محسوب می‌شود. وی همچنین زکات را عامل تحقق عدالت اجتماعی، حج را نماد وحدت امت اسلامی و روزه را زمینه‌ساز تقوای الهی دانست.

آیت‌الله مظفری تأکید کرد: در میان این ارکان، ولایت اهل‌بیت(ع) جایگاه بنیادین دارد و کسی که ولایت‌مدار باشد، حتی اگر در برخی عبادات کاستی‌هایی داشته باشد، از منزلت والاتری برخوردار است نسبت به کسانی که عبادات ظاهری دارند اما از ولایت فاصله گرفته‌اند.

وی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: امام راحل توانست پس از قرن‌ها آرمان تشکیل حکومت اسلامی را محقق کند و نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ولایت فقیه و آموزه‌های اسلام ناب محمدی بنا نهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با تأکید بر نقش مردم در اقتدار انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران در طول بیش از چهار دهه نشان داده‌اند که با وجود همه فشارها، پای ارزش‌های دینی، ولایت و رهبری ایستاده‌اند و این حضور مردمی عامل اصلی اقتدار نظام اسلامی است.

وی در پایان با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمنان خاطرنشان کرد: قدرت امروز جمهوری اسلامی برخاسته از ایمان، ولایت‌مداری و حضور مردم در صحنه است و همین مؤلفه‌ها باعث شکست دشمنان در دستیابی به اهدافشان شده است.

