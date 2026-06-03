شهید مدافع تنگه هرمز در جزیره هرمز تشییع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز «قدرت زرنگاری» چهارم خرداد ماه سال جاری هنگام پایش و رصد تنگه هرمز در محدوده جزیره لارک به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید پس از طی مراحل شناسایی، به‌تازگی به آغوش خانواده و مردم شهیدپرور جزیره هرمز بازگشته است.

سرهنگ حجت‌الله سالاری، فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز، با اشاره به مظلومیت این شهید جوان اظهار داشت: این شهید نماد غیرت، مقاومت و روحیه ایثار نسل جوان ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: شهادت این جوان هرمزی بار دیگر چهره واقعی دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت.در پایان، آیین تشییع پیکر این شهید والامقام روز جمعه ساعت ۱۵ از یادمان شهدای گمنام جزیره هرمز به سمت گلزار شهدای این جزیره برگزار خواهد شد و مراسم خاکسپاری در جوار دیگر شهدا انجام می‌گیرد.