داوود هاشمی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین سند راهبردی صیانت و تاب‌آوری اجتماعی در حوزه بهزیستی خبر داد و گفت: این سند با هدف افزایش آمادگی مجموعه‌های بهزیستی برای مدیریت حوادث طبیعی و غیرطبیعی و مواجهه با تهدیدات احتمالی تدوین می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری مراکز خدماتی و حمایتی در شرایط بحرانی اظهار کرد: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پیش‌بینی‌های مناسبی برای حفاظت از مراکز آسیب‌پذیر انجام داده‌ایم و تدوین سند راهبردی صیانت و تاب‌آوری اجتماعی در حوزه بهزیستی یکی از اقدامات مهم در این زمینه است.

وی افزود: این سند در حال تدوین است و می‌تواند به‌عنوان چراغ راهی برای مدیریت حوادث طبیعی و غیرطبیعی، از جمله حوادث و تهدیدات خصمانه، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز با بیان اینکه هدف از تدوین این سند، افزایش تاب‌آوری مجموعه‌های بهزیستی است، گفت: تلاش می‌کنیم با تدوین این چارچوب راهبردی، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف در این مراکز ایجاد شود.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارزیابی آمادگی مراکز آسیب‌پذیر استان بیان کرد: در این حوزه ۱۱ مجموعه آسیب‌پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقاط ضعف و قوت این مراکز در رزمایش‌های مختلف بررسی شده است.

وی ادامه داد: در طول سال رزمایش‌های متفاوتی برای ارزیابی میزان آمادگی این مجموعه‌ها برگزار می‌شود و این اقدامات با همت مجموعه بهزیستی و کارشناسان این حوزه انجام می‌گیرد تا نقاط قوت و ضعف مراکز به‌صورت دقیق شناسایی شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز با اشاره به محورهای مورد ارزیابی در این رزمایش‌ها عنوان کرد: موضوعاتی مانند تخلیه اضطراری، مسیرهای خروج و نحوه جابه‌جایی افراد در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تأمین برق اضطراری، ذخیره‌سازی سوخت دوم و پیش‌بینی امکانات ضروری در زمان قطع خدمات زیربنایی بررسی می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه این الزامات در برنامه‌های آمادگی مراکز دیده شده است، افزود: مراکز مورد نظر از آمادگی نسبی و مناسبی برخوردار هستند، اما ارزیابی‌ها و برگزاری رزمایش‌ها برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت توان مجموعه‌ها همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: افزایش تاب‌آوری مراکز بهزیستی و ایجاد آمادگی برای مواجهه با شرایط مختلف، از اهداف اصلی اقدامات پدافند غیرعامل در این حوزه است.