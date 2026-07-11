به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی بعد از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت امام شهید که در مسجد جعفری صومعه سرا برگزار شد، با تجلیل از حضور ایمانی، انقلابی و خودجوش مردم، اظهار کرد: حضور مردم در میدان، بزرگترین پشتوانه نظام و انقلاب و از مهمترین ارکان اقتدار جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت امام شهید، تصریح کرد: این حضور معجزه آسای مردم در تهران، قم، نجف، کربلا، مشهد و دیگر نقاط، دشمن را عصبی کرد؛ زیرا دشمن به خوبی میداند که حضور مردم، یکی از مهمترین پشتوانه های نظام اسلامی، مجاهدان میدان و حتی دیپلماسی کشور است.

امام شهید، نمونه کم نظیر در تاریخ معاصر اسلام

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به شخصیت جامع امام شهید، تصریح کرد: امام شهید دارای منظومه فکری کامل بود و باید در سطح کشور و جهان نشست ها، همایش ها و جلسات متعددی برای شناخت مکتب ایشان برگزار شود. این مکتب، رهایی بخش و نمونه ای روشن برای رهبری اسلامی در عصر معاصر است.

وی حیات امام شهید را دارای چهار دوره مهم دانست و افزود: دوره نخست، تحصیل و تربیت علمی در حوزه های علمیه خراسان و قم؛ دوره دوم، مبارزات همراه با تبلیغ، تدریس و تبیین اندیشه اسلامی؛ دوره سوم، مسئولیتهای پس از پیروزی انقلاب شامل شورای عالی دفاع، امامت جمعه، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری؛ و دوره چهارم، دوران رهبری نظام اسلامی بود که ایشان با مدیریت الهی و مقتدرانه، نظام را از بحران ها عبور داد.

آیت الله رمضانی با بیان اینکه امام شهید خود را وقف نظام و آرمان های انقلاب کرد، گفت: ایشان مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را در پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی تبیین می کردند. تمدن نوین اسلامی یعنی اسلام از حاشیه زندگی خارج شود و در متن جامعه، فرهنگ، مدیریت، اقتصاد، عدالت، آموزش و تربیت حضور واقعی پیدا کند.

جمهوری اسلامی؛ نه سلطه پذیر و نه سلطه گر

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر استقلال و سلطه ناپذیری جمهوری اسلامی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، تنها کشور مسلمانی است که نه سلطه پذیر است و نه سلطه گر. بسیاری از کشورها محل نفوذ قدرت های غربی و شرقی شده اند، اما ایران با تکیه بر ایمان مردم و رهبری الهی، سلطه را نمیپذیرد و به دنبال سلطه بر دیگران نیست.

وی با اشاره به جنایات دشمنان در جنگ اخیر، افزود: عزیزترین فرزندان این ملت، دانشمندان، فرماندهان، زنان و کودکان ما را از ما گرفتند؛ در میناب کودکان بسیاری به شهادت رسیدند، اما این حوادث ملت ما را ضعیف نکرد؛ بلکه روزبه روز محکمتر و بیدارتر ساخت.

آیت الله رمضانی با تبیین مفهوم مقاومت، تصریح کرد: مقاومت به معنای استفاده از اراده ملت ها، افزایش قدرت ملی، تقویت بنیه علمی، بالا بردن قدرت بازدارندگی و ایستادگی در برابر سلطه است. قدرت بازدارندگی زمانی افزایش مییابد که کشور از نظر علمی، فنی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی رشد کند.

تشییع میلیونی امام شهید، بزرگترین همه پرسی ملت ایران

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه تشییع میلیونی امام شهید، بزرگترین همه پرسی ملت ایران در حمایت از نظام و مقاومت بود، گفت: پس از چنین حضور عظیمی، دیگر کسی نباید از فاصله مردم با نظام سخن بگوید. این حضور، روشنترین نشانه پیوند مردم با انقلاب، ولایت و مسیر مقاومت است.

وی با اشاره به گسترش گفتمان مقاومت در جهان، افزود: مقاومت از ایران اسلامی آغاز شد، اما امروز به یک گفتمان جهانی در لبنان، عراق، سوریه، آمریکای لاتین، پاکستان، هند، اروپا، آمریکا و بسیاری از نقاط جهان تبدیل شده و ملت ها را نسبت به ماهیت نظام سلطه بیدار کرده است.

آیت الله رمضانی بر ضرورت تبعیت از ولایت و امامت تأکید و تصریح کرد: عبور از مسیرهای دشوار، تنها با تبعیت از ولایت ممکن است. ولایت فقیه در امتداد امامت حضرت ولیعصر(عج) معنا پیدا میکند و ملت ایران با پیروی از این مسیر، زمینه تحقق وعده های الهی را فراهم خواهد کرد.

مطالبه خونخواهی و مجازات جنایتکاران، فراموش شدنی نیست

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم خونخواهی و پیگیری مجازات آمران و عاملان جنایات اخیر، اظهار داشت: ملت ایران و امت اسلامی، خواستار مجازات عادلانه آمران و عاملان این جنایت بزرگ هستند. خون امام شهید و شهدای مظلوم این ملت، فراموششدنی نیست و مطالبه مجازات جنایتکاران، مطالبه انسانی، اسلامی و انقلابی است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه تیم مذاکره کننده کشور، بیان کرد: ما به تیم مذاکره کننده احترام می گذاریم و اجازه توهین و تضعیف آنان را نمیدهیم، اما مطالبه جدی ما این است که تمام آنچه مورد تأکید رهبری انقلاب است، با دقت و صلابت پیگیری شود. با پشتوانه مردم، جمهوری اسلامی در میدان دیپلماسی نیز پیروز خواهد بود.

آیت الله رمضانی در پایان تأکید کرد: امام راحل، امام شهید و رهبری امروز جامعه اسلامی، پرچمداران بیداری امت و زمینه سازان تحقق تمدن نوین اسلامی هستند. ملت ایران نباید لحظه ای از مسیر مقاومت، ولایت، عزت و استقلال کوتاه بیاید؛ چراکه این مسیر، مسیر سربلندی ایران اسلامی و مقدمه ساز تحقق وعده الهی است.