دری: تبعیت از رهنمودهای رهبری برای حفظ امنیت ملی سرلوحه اقدامات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در نماز جمعه این هفته و همزمان با راهپیمایی روز قدس در اراک اظهار کرد: سکوت جامعهٔ بینالمللی در برابر تجاوزات آشکار ایالات متحده و اسرائیل، نشانگر اولویتدادن به منافع سیاسی‑اقتصادی نسبت به اصول حقوق بشر است و باعث تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای بینالمللی میشود.
وی افزود: ملت ایران با قاطعیت در برابر زیادهخواهی دشمنان ایستاده است و این مقاومت تا زمانی ادامه خواهد داشت که متجاوزان از هرگونه اقدام خصمانه علیه کشور پشیمان شوند.
دری نجفآبادی تصریح کرد: این مقاومت نشانهای از آمادگی کامل مردم برای حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی است و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، ضامن حفظ عزت و امنیت ملی خواهد بود.
وی ادامه داد: فساد و اقدامات خصمانه در جبهه استکبار، از جمله مسائل اخیر مرتبط با جزیره «اپستین» و گسترش نژادپرستی، نمونهای از بیعدالتی بینالمللی است.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: همکاری با دیگر کشورها تنها در صورتی پذیرفتنی است که خاک آنها برای اقدامات خصمانه علیه ایران مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
وی افزود: در صورت هرگونه تعرض، ایران بر اساس حقوق قانونی خود از تمام ظرفیتها برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور بهره خواهد برد.
دری نجفآبادی بیان کرد: عبور و مرور در مسیر حیاتی تنگه هرمز، تنها با اجازه جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است و هرگونه تخطی با پاسخ قاطع روبهرو خواهد شد.
وی گفت: بمباران مدرسه شجره میناب و شهادت دانشآموزان، محکوم است و سکوت مجامع جهانی در قبال این حوادث جای تأسف دارد.
دری نجفآبادی تصریح کرد: اعلام نشانههای ولایت در شبهای قدر با استقبال مردم همراه بوده و نشاندهنده اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر کشور است.
خطیب جمعه اراک افزود: ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور مردم در صحنه، آماده مقابله با هر تهدید و حفاظت از آرمانهای خود است.
وی با اشاره به اینکه تبعیت از رهنمودهای رهبری برای حفظ امنیت ملی ضروری و سرفصل همه امور است، گفت: بیعت با رهبری، نشاندهنده بصیرت و آمادگی مردم برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
