به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی عباسی شامگاه یکشنبه در یادواره شهدای هفتم تیر و یکصد شهید منطقه سنجان اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بهعنوان یکی از مهمترین تحولات تاریخ معاصر، معادلات داخلی، منطقهای و جهانی را دگرگون کرد.
وی افزود: دشمنان گمان میکردند با شهادت شهید بهشتی و جمعی از مسئولان ارشد، روند انقلاب اسلامی دچار انحراف و توقف خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: با رهبری امام خمینی(ره)، ایمان مردم و ایستادگی ملت، مسیر انقلاب با قدرت ادامه یافت و نظام اسلامی استوارتر شد.
وی ادامه داد: برخی اندیشمندان غیرمسلمان نیز انقلاب اسلامی را تحولی بزرگ در سطح تمدن جهانی دانسته و به عظمت آن اذعان کردهاند.
رئیس دانشگاه بینالمللی جامعهالمصطفیالعالمیه تأکید کرد: تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی صرفاً سیاسی یا نظامی نیست، بلکه ریشه در یک رویارویی تمدنی دارد چراکه انقلاب اسلامی با پرچم استقلال، عدالت و توحید در برابر نظام سلطه ایستاده است.
وی افزود: دشمنان در سالهای اخیر با بهرهگیری از ابزارهای مختلف سیاسی، رسانهای، نظامی و اقتصادی درصدد فشار بر ملت ایران بودند، اما مقاومت مردم، نیروهای مسلح و خانوادههای شهدا این تلاشها را بیاثر کرد.
آیت الله عباسی بیان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه، امروز به الگویی از مقاومت در سطح جهانی تبدیل شده که توجه و شگفتی تحلیلگران و اندیشمندان را برانگیخته است.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری گفت: در شرایط کنونی، وحدت ملی، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، از مهمترین ضرورتهای کشور به شمار میرود.
وی تصریح کرد: مسئولان و مردم با حفظ وحدت، از فریبهای دشمن آگاه باشند و با اتکا به وعدههای الهی و روحیه ایثار و مقاومت، مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی را ادامه دهند.
آیت الله عباسی افزود: تقویت همبستگی ملی و حفظ انسجام درونی کشور در برابر تهدیدها و فشارهای بیرونی، میتواند زمینهساز تداوم مسیر پیشرفت و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصههای منطقهای و بینالمللی باشد.
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