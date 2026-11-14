محمد نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات عملیاتی این شرکت در حوزه کاهش تلفات، مقابله با انشعابات غیرمجاز و هوشمندسازی شبکه اظهار کرد: در بخش شناسایی و تعویض کنتورهای معیوب، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور اصلاح شده و در حال حاضر تمامی کنتورهای معیوب دوره‌های گذشته در شبکه تعویض شده‌اند.

وی افزود: در حوزه مقابله با برق غیرمجاز نیز هفت هزار و ۷۷۹ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با تأکید بر رویکرد هوشمندسازی افزود: تاکنون بیش از ۱۳ هزار دستگاه کنتور هوشمند در شبکه نصب شده و در بخش ساماندهی انشعابات غیردائم نیز در مجموع ۳ هزار مورد اقدام عملیاتی صورت گرفته است.

وی همچنین از پایش دقیق مصارف کشاورزی خبر داد و گفت: برای نخستین بار چاه‌های کشاورزی در این دوره بیش از دو مرتبه مورد بازرسی قرار گرفتند که این اقدام در راستای کنترل دقیق مصرف در بخش کشاورزی انجام شده است.

نیکویی با اشاره به اقدامات نظارتی در راستای اجرای طرح مهتاب در استان مرکزی افزود: علاوه بر بررسی بیش از ۱۱ هزار مورد فیوز مشترکان، اقدامات گسترده‌ای در حوزه مدیریت بار از جمله پایش مراکز تجاری، بررسی مجتمع‌های بین‌راهی و اصلاح روشنایی معابر انجام شده است که همگی در راستای ارتقای بهره‌وری شبکه برق این استان است.

وی تأکید کرد: طرح مهتاب یک برنامه مقطعی نیست، بلکه رویکردی مستمر برای صیانت از منابع انرژی و افزایش پایداری شبکه است که با تداوم این اقدامات، می‌توان به پایداری بالاتر در صنعت برق کشور دست یافت.