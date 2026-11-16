به گزارش خبرنگار مهر، محمود قدبیگی پیش از ظهر دوشنبه همزمان با برگزاری مانور سراسری «مدیریت توأمان آب و برق» در کشور اظهار کرد: این مانور با هدف بررسی وضعیت چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری دارای انشعاب برق و تعیین تکلیف قانونی آن‌ها برگزار شد.

وی افزود: بر اساس نتایج دور سوم آماربرداری سراسری منابع آب، یک‌هزار و ۷۰ حلقه چاه فاقد پروانه بهره‌برداری یا غیرمجاز دارای برق در استان مرکزی شناسایی شده که ساماندهی این چاه‌ها از برنامه‌های مشترک دو دستگاه برای صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تصریح کرد: در همین راستا، کمیته راهبردی استانی با حضور مدیران و کارشناسان دو دستگاه تشکیل شد و از نخستین ساعات روز، ۲۰ اکیپ گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای و ۲۰ اکیپ فنی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق در شهرستان‌های استان مستقر شدند و بررسی‌های میدانی را آغاز کردند.

قدبیگی ادامه داد: اکیپ‌های مشترک با مراجعه به محل چاه‌ها، وضعیت تأمین برق، انشعابات غیرمجاز و میزان انطباق شرایط موجود با اطلاعات ثبتی را بررسی و مستندات لازم را برای تعیین تکلیف قانونی هر چاه جمع‌آوری کردند.

وی تاکید کرد: اطلاعات گردآوری‌شده پس از پایان عملیات در مرحله کارشناسی قرار می‌گیرد و چاه‌های بررسی‌شده در سه گروه شامل چاه‌های فاقد پروانه با انشعاب برق غیرمجاز، چاه‌های فاقد پروانه دارای انشعاب برق مجاز بر اساس سایر مجوزها و چاه‌هایی که برق مورد نیاز خود را از طریق تولید مستقل تأمین می‌کنند، دسته‌بندی خواهند شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی افزود: این تفکیک با هدف اتخاذ تصمیمات قانونی متناسب با وضعیت هر چاه انجام می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی وضعیت بهره‌برداری، زمینه ساماندهی انشعابات برق و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از منابع آب فراهم شود.

وی بیان کرد: اجرای مانورهای مشترک، علاوه بر افزایش نظارت میدانی، به اجرای دقیق قوانین و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی کمک می‌کند.

قدبیگی با اشاره به تداوم ششمین سال خشکسالی در استان مرکزی گفت: با توجه به کاهش مستمر منابع آب زیرزمینی، مقابله قانونی با برداشت‌های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت مشترک دستگاه‌های اجرایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفاظت از این سرمایه ملی و تأمین امنیت آبی نسل‌های آینده است.