محمد نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی، گامی مؤثر در مدیریت هوشمند مصرف و افزایش قابلیت کنترل شبکه برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: افزایش پوشش تجهیزات هوشمند، علاوه بر فراهم‌سازی امکان پایش دقیق‌تر وضعیت مصرف، زمینه مدیریت مؤثر بار، شناسایی الگوهای مصرف، کاهش تلفات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان این استان را فراهم می‌کند.

نیکویی، از پیشرفت قابل‌توجه برنامه هوشمندسازی مشترکان برق استان مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸۹ هزار مشترک برق در این استان به تجهیزات هوشمند مجهز شده‌اند که این میزان معادل ۲۲ درصد از کل مشترکان این خطه است.

وی با اشاره به دستاوردهای حاصل‌شده در حوزه هوشمندسازی شبکه برق افزود: در حال حاضر، با توسعه زیرساخت‌های اندازه‌گیری هوشمند، امکان رؤیت‌پذیری ۷۵ درصد از انرژی مصرفی استان مرکزی فراهم شده و ۵۰ درصد انرژی نیز در حوزه کنترل‌پذیری قرار گرفته است.

نیکویی بیان کرد: هوشمندسازی شبکه توزیع برق، یکی از محورهای مهم تحول در صنعت برق است و این ارگان‌، توسعه این زیرساخت‌ها، ارتقای قابلیت رؤیت‌پذیری و کنترل‌پذیری شبکه را با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود و افزایش پایداری تأمین برق دنبال می‌کند.