اجرای بیش از ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی، ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های هفته دولت در ساوه با اشاره به بهره‌برداری از نیروگاه ۹۷۲ مگاواتی در استان مرکزی افزود: این نیروگاه به شبکه سراسری برق متصل شده و نقش مهمی در تأمین برق و کاهش محدودیت‌های شبکه خواهد داشت.

استاندار مرکزی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در این استان در دست ساخت و اجراست و برای حدود ۵ هزار مگاوات نیز زمین واگذار شده است.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه برنامه احداث نیروگاه در سال گذشته حدود یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات بوده است، گفت: ظرفیت ۹۷۲ مگاواتی که امروز به بهره‌برداری رسیده، تنها بخشی از برنامه توسعه نیروگاه‌های کشور و استان مرکزی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: این مجموعه با همت سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های مرتبط در استان مرکزی به بهره‌برداری رسیده و سهم قابل توجهی در پایداری شبکه برق خواهد داشت و می‌تواند در رفع خاموشی‌ها و محدودیت‌های برق، به‌ویژه در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، مؤثر باشد.

استاندار مرکزی با اشاره به شرایط تأمین برق در سال جاری بیان کرد: امسال حدود ۴ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور را به دلایل مختلف از دست داده‌ایم که این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: با وجود این شرایط، مردم استان مرکزی همراهی قابل توجهی با برنامه‌های مدیریت مصرف برق داشته‌اند و این مهم با توجه به شرایط استان‌های جنوبی کشور و مشکلات ناشی از جنگ، قابل تقدیر است.