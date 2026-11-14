مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انسداد محور رامیان به شاهرود بر اثر رانش زمین و ریزش کوه خبر داد و اظهار کرد: در پی این حادثه، ۳۰ دستگاه خودرو و ۶۰ نفر در پشت آوار گرفتار شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۹:۳۰ جمعه ۲۲ آبان‌ماه، در کیلومتر ۱۲ محور رامیان به شاهرود، در ابتدای جاده پاقلعه رخ داد و به‌دنبال ریزش کوه و انسداد مسیر، تردد خودروها در این محور با اختلال مواجه شد.

وی افزود: انسداد محور مواصلاتی موجب ایجاد ترافیک و توقف ۳۰ دستگاه خودروی سواری در پشت محدوده ریزش آوار شد که در مجموع ۶۰ نفر در این خودروها گرفتار شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان ادامه داد: پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه شش‌آب با سه نیروی عملیاتی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و امدادگران با حضور در منطقه، شرایط حادثه را ارزیابی و در زمینه ایمن‌سازی محدوده اقدام کردند.

سلیمی با اشاره به اهمیت حفظ ایمنی در محورهای کوهستانی اظهار کرد: رانش زمین و ریزش کوه از جمله مخاطراتی است که می‌تواند موجب انسداد مسیرهای مواصلاتی و گرفتار شدن خودروها و سرنشینان آن‌ها شود؛ ازاین‌رو توجه به هشدارهای ایمنی و پرهیز از تردد در مسیرهای حادثه‌خیز هنگام بروز چنین شرایطی ضروری است.