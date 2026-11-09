منوچهر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت خسارت‌های ناشی از بارش‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در پی وقوع دو مورد صاعقه، چهار نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، به بیمارستان‌های دهدشت و کهگیلویه انتقال یافتند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، وضعیت عمومی همه مصدومان مساعد است و اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به قطعی برق در برخی مناطق استان بیان کرد: در جریان بارندگی‌ها، قطعی برق در شهرستان‌های بویراحمد، بهمئی و دنا گزارش شد که با تلاش نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان، شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایداری رسید.

محمدی با بیان اینکه شدت بارش‌ها موجب بروز خسارت در محورهای مواصلاتی اصلی و راه‌های روستایی شد، تصریح کرد: ریزش کوه، آب‌گرفتگی و آب‌شستگی جاده‌ها از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه بارشی بود؛ چراکه بارندگی‌ها عمدتاً به‌صورت نقطه‌ای، لحظه‌ای و با شدت بالا رخ دادند.

وی ادامه داد: با آماده‌باش نیروهای اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، عملیات ریزش‌برداری و بازگشایی مسیرها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شد و راه‌های روستایی مسدودشده نیز با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و ماشین‌آلات راهداری بازگشایی شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی و ورود آب به برخی منازل را از دیگر پیامدهای بارش‌های اخیر عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها، نیروهای جمعیت هلال احمر و آتش‌نشانی اقدامات لازم را برای کنترل شرایط انجام دادند و با تلاش این مجموعه‌ها، مشکلات به حداقل رسید.

وی اضافه کرد: در مناطقی که نیاز به امکانات و تجهیزات امدادی وجود داشت، نیروهای جمعیت هلال احمر نسبت به توزیع بسته‌های غذایی و آب میان خانوارهای نیازمند اقدام کردند.

محمدی در ادامه به مشکلات ایجادشده در حوزه تأمین آب آشامیدنی اشاره کرد و گفت: در چند روستای شهرستان بویراحمد کدورت آب گزارش شد و چهار روستای دیگر که آب مورد نیاز خود را از طریق تأسیسات وابسته به سد و با استفاده از انرژی برق تأمین می‌کردند، به دلیل قطعی برق با مشکل مواجه شدند.

وی افزود: با بازگشت پایداری به شبکه برق، مشکل تأمین آب این چهار روستا نیز برطرف شد. همچنین در روستاهایی که با کدورت آب مواجه بودند، شرکت آب و فاضلاب نسبت به تأمین آب مورد نیاز اقدام کرده و بررسی و ساماندهی وضعیت کیفی آب این مناطق همچنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های اجرایی پیش از وقوع بارندگی‌ها اظهار کرد: در سطح استان جلسات متعددی از شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد و در شهرستان‌ها نیز فرمانداران جلسات هماهنگی و ارزیابی آمادگی را دنبال کردند.

وی کرد: در این جلسات، میزان آمادگی و توان عملیاتی نیروهای امدادی، خدماتی، اجرایی و دستگاه‌های مسئول در حوزه زیرساخت‌ها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفت تا در صورت بروز حادثه، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

محمدی با تأکید بر تفاوت ماهیت بارش‌های اخیر با سامانه‌های بارشی گذشته گفت: بارندگی‌های اخیر بیشتر به شکل لحظه‌ای، نقطه‌ای، شدید، رگباری و ترکیبی رخ دادند و در چنین شرایطی احتمال وقوع سیلاب، اختلال در شبکه حمل‌ونقل و آسیب به زیرساخت‌های تأمین آب، برق و گاز افزایش می‌یابد.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به آمادگی اعضای ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان‌ها و تلاش نیروهای امدادی، عملیاتی و خدماتی، با وجود شدت بارندگی‌ها، مشکل خاص و گسترده‌ای در روند خدمات‌رسانی و زیرساخت‌های استان ایجاد نشد.