به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با ارائه گزارشی از عملکرد راهداران در بارش‌های اخیر اظهار کرد: در پی بارش برف در محورهای کوهستانی استان، عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیرها با تلاش نیروهای راهداری انجام شد.

وی با اشاره به عملیات برف‌روبی در محورهای استان افزود: در محور لاریخانی به طول ۱۹ کیلومتر، عملیات برف‌روبی در ۳۸ کیلومتر باند انجام شد. همچنین در محور اسالم به خلخال با ثبت حداکثر ۱۵ سانتی‌متر برف، ۱۷ کیلومتر از مسیر و معادل ۳۴ کیلومتر باند برف‌روبی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان ادامه داد: در یکی دیگر از محورهای کوهستانی استان نیز ۳۳ کیلومتر مسیر، معادل ۶۶ کیلومتر باند برف‌روبی شد. همچنین در محور آستارا به اردبیل، محدوده حیران تا انتهای حوزه استحفاظی استان، عملیات برف‌روبی در چهار کیلومتر مسیر و هشت کیلومتر باند انجام گرفت.

مرادی با اشاره به وقوع برخی حوادث ناشی از بارندگی‌های اخیر بیان کرد: در جاده جدید محدوده رودبار شاهد ریزش کوه بودیم و همچنین در محور علی‌آباد به مجید، ورود مصالح به سطح راه موجب انسداد مسیر شد که با تلاش همکاران راهداری، راه در کمتر از یک ساعت بازگشایی شد.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای راهداری برای فصل زمستان گفت: امسال ۵۵ اکیپ راهداری در قالب طرح زمستانی سازماندهی شده‌اند و امکانات و ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین برای خدمت‌رسانی در محورهای مواصلاتی استان تدارک دیده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به استقرار نیروها در راهدارخانه‌های ثابت و سیار استان اضافه کرد: نیروهای راهدار و اپراتورهای ماشین‌آلات نیز برای ارائه خدمات زمستانی و مقابله با حوادث احتمالی در محورهای استان آماده فعالیت هستند.

مرادی با اشاره به جلسات برنامه‌ریزی شهرستان‌ها خواستار توجه بیشتر به اعتبارات حوزه راهداری شد و گفت: در سال‌های گذشته کمیته‌های شهرستانی در چند محور از جمله ایمنی راه‌ها، نصب علائم، آسفالت، لکه‌گیری و تأمین ماشین‌آلات به حوزه راهداری کمک می‌کردند، اما امسال برخی از این ردیف‌ها در برنامه‌ریزی تعدادی از شهرستان‌ها حذف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در این روند تصریح کرد: لازم است در تخصیص اعتبارات شهرستانی، نیازهای حوزه راهداری نیز مورد توجه قرار گیرد و حمایت لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان تأکید کرد: انتظار داریم در کنار اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه راه‌های روستایی، برای ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی راه‌های اصلی و تأمین ماشین‌آلات راهداری نیز منابع لازم پیش‌بینی شود.