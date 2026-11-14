به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اعلام آغاز فرآیند صدور شناسنامه الکترونیکی تجهیزات پزشکی منتخب فاقد سطح‌بندی، گفت: شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌توانند برای صدور شناسنامه الکترونیکی اقلام مشمول به سامانه شناسنامه الکترونیکی تجهیزات پزشکی به نشانی Register.imed.ir مراجعه کنند.

وی افزود: در این مرحله، ۱۶ گروه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای شامل دستگاه سونوگرافی با ایندکس ۱۶۹۷، اکوکاردیوگرافی با ایندکس ۱۶۲۳، اندوسونوگرافی با ایندکس ۱۸۵۷، IVUS با ایندکس ۱۶۲۷، ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال به‌ترتیب با ایندکس‌های ۱۴۵۱ و ۱۴۵۴ و فلوروسکوپی آنالوگ و دیجیتال با ایندکس‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۱۰ مشمول این فرآیند شده‌اند.

علیزاده ادامه داد: دستگاه سنجش تراکم استخوان با ایندکس ۱۳۹۲، CArm با ایندکس ۱۳۸۴، CArm آنژیو با ایندکس ۱۳۸۸، رادیوگرافی پرتابل با ایندکس ۱۳۶۳، رادیوگرافی موبایل آنالوگ و دیجیتال با ایندکس‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۸ و رادیوگرافی آنالوگ و دیجیتال با ایندکس‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۴ نیز در فهرست تجهیزات مشمول قرار دارند.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت تکمیل اطلاعات تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای گفت: ثبت اطلاعات این تجهیزات در قالب شناسنامه الکترونیکی، امکان ساماندهی اطلاعات و رهگیری دقیق‌تر آن‌ها را در مراکز درمانی سراسر کشور فراهم می‌کند.

علیزاده تأکید کرد: شرکت‌های مشمول با مراجعه به سامانه اعلام‌شده، فرآیند صدور شناسنامه الکترونیکی تجهیزات مربوط به خود را در اسرع وقت پیگیری کنند.

وی گفت: فرآیند صدور شناسنامه الکترونیکی برای ۱۶ گروه تجهیزات پزشکی منتخب آغاز شده و شرکت‌های مربوطه می‌توانند از طریق سامانه Register.imed.ir برای ثبت و تکمیل اطلاعات اقلام مشمول اقدام کنند.