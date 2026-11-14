به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: مأموران نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان مارگون حین گشت‌زنی در جاده پاتاوه ـ دهدشت و در محدوده لوداب، متوجه فعالیت دو نفر شدند که با استفاده از اره دستی اقدام به قطع درختان بلوط می‌کردند.

وی افزود: مأموران محیط زیست بلافاصله پس از مشاهده این تخلف، موضوع را با پاسگاه منابع طبیعی بخش لوداب هماهنگ کردند و با حضور به‌موقع نیروهای مربوطه، از ادامه قطع درختان جلوگیری شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این دو متخلف پس از قطع درختان، چوب‌های حاصل را برای انتقال با یک دستگاه خودروی سایپا جمع‌آوری می‌کردند که با اقدام مأموران متوقف شدند.

دیانتی‌نسب با اشاره به دستگیری دو متخلف در این عملیات تصریح کرد: خودروی سایپا، ۱۰ تیر چوب بلوط قطع‌شده و آلات مورد استفاده در این تخلف، برای انجام اقدامات قانونی به پاسگاه منابع طبیعی لوداب تحویل داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از جنگل‌های بلوط زاگرس بیان کرد: این جنگل‌ها از سرمایه‌های ارزشمند ملی و زیستگاه مهم گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری به شمار می‌روند و هرگونه قطع درختان، تخریب و بهره‌برداری غیرمجاز از این منابع طبیعی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در پایان از مردم محلی خواست با همکاری دستگاه‌های مسئول، در شناسایی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌های بلوط مشارکت کنند.