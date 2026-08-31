شکار کبک مأموران محیط زیست چرام را به ۴۵ کیسه زغال بلوط رساند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتینسب افزود: گزارش مردمی درباره شکار غیرمجاز کبک در شهرستان چرام، سرنخ کشف محمولهای از زغال بلوط را در اختیار مأموران یگان حفاظت محیط زیست قرار داد.
وی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چرام در جریان گشت، کنترل و پایش منطقه و برای شناسایی متخلفان شکار، به یک دستگاه خودروی سایپا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، به جای لاشه پرندگان و ادوات شکار، ۴۵ کیسه زغال بلوط کشف و ضبط شد؛ محمولهای که به گفته محیط زیست، نشاندهنده تخریب و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع ارزشمند جنگلی است.
وی با تأکید بر اهمیت جنگلهای بلوط بهعنوان سرمایههای ملی و اکولوژیکی، اظهار کرد: قطع درختان بلوط و تولید غیرمجاز زغال از جمله اقداماتی است که آسیبهای جدی و جبرانناپذیری به عرصههای طبیعی وارد میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: حفاظت از جنگلهای بلوط نیازمند مشارکت عمومی و فرهنگسازی گسترده است و دستگاههای متولی نیز با متخلفان و سودجویان عرصههای طبیعی برخورد قانونی خواهند کرد.
وی تصریح کرد: محموله زغال کشفشده و خودروی توقیفشده برای پیگیری قضایی و انجام اقدامات قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان چرام تحویل داده شد.
دیانتینسب در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف در عرصههای طبیعی، از جمله قطع درختان، تهیه و حمل زغال و شکار غیرمجاز را به یگانهای حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: برخورد با سودجویان و متخلفان عرصههای طبیعی با جدیت ادامه دارد و مشارکت مردم و آموزش عمومی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تخریب جنگلهای بلوط است.
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