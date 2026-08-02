به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی شامگاه شنبه حوالی ساعت ۲۰ در جنگل‌های حدفاصل روستای باگ و چناربرم آغاز شد که بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری، تیم‌های اطفای حریق اداره‌کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به همراه نیروهای مردمی و اهالی روستاهای اطراف به منطقه اعزام شدند.

مهار آتش با مشارکت نیروهای مردمی

وی افزود: نیروهای عملیاتی با وجود سختی مسیر و شرایط منطقه، به مدت چهار ساعت به صورت مستمر برای مهار آتش تلاش کردند و سرانجام حوالی ساعت ۲۴ موفق شدند حریق را به طور کامل مهار کرده و از گسترش آن به سایر عرصه‌های جنگلی جلوگیری کنند.

خسارت به درختان بنه و بلوط

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برآورد دقیق میزان خسارت و وسعت عرصه‌های آسیب‌دیده در دست بررسی است، تصریح کرد: در این آتش‌سوزی تعدادی از درختان ارزشمند بنه و درختان و درختچه‌های بلوط در آتش سوختند.

عقرب‌گزیدگی یکی از نیروهای عملیاتی

دیانتی‌نسب همچنین از وقوع حادثه برای یکی از نیروهای حاضر در عملیات خبر داد و گفت: در جریان عملیات اطفای حریق، یکی از نیروهای منابع طبیعی دچار عقرب‌گزیدگی شد که بلافاصله تحت اقدامات درمانی قرار گرفت و وضعیت وی تحت کنترل است.

وی در پایان با اشاره به نتایج اولیه بررسی‌ها خاطرنشان کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد این آتش‌سوزی منشأ انسانی داشته و بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی عامل یا عاملان وقوع این حادثه در دستور کار قرار دارد.