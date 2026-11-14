به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رئیسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی مرزبانان بر مناطق تحت کنترل، اقدامات هدفمندی برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و افزایش گشت‌های کنترلی در مرزهای آبی استان، موفق به شناسایی و توقیف یک فروند شناور حامل ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر ارزش سوخت کشف‌شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این عملیات با هدف مقابله با قاچاقچیان و حفاظت از سرمایه‌های ملی انجام شده است.

رئیسی با تأکید بر تداوم اقدامات مقابله‌ای در مرزهای آبی استان خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری، آمادگی عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهند داد سودجویان از مرزهای استان برای قاچاق سرمایه‌های ملی استفاده کنند و برخورد با عوامل این تخلفات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.