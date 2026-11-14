محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: نیروهای امدادی این جمعیت طی روز ۲۲ آبان‌ماه در مجموع به هفت حادثه در سطح استان امدادرسانی کردند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، سه مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، سه مورد خدمات حضوری و یک مورد نیز مربوط به فوریت‌های پزشکی بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حوادث در مجموع ۱۶ نفر حادثه دیدند، گفت: ۱۱ نفر از حادثه‌دیدگان مصدوم شدند که چهار نفر از آنان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

مومنی ادامه داد: یک نفر نیز به‌صورت سرپایی از خدمات امدادی بهره‌مند شد و امدادگران در یکی از عملیات‌ها، یک نفر را رهاسازی کردند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در جریان حوادث رخ‌داده طی این مدت، یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به مشارکت پایگاه‌های امدادی در این عملیات‌ها افزود: نیروهای پایگاه‌های مهیار شهرضا، کرکس نطنز، پشته سمیرم، وادی بادرود، امین‌آباد شهرضا، مهربین خمینی‌شهر و قلعه آقاباشی لنجان در عملیات‌های امدادی ۲۴ ساعت گذشته حضور و مشارکت داشتند.