حسین یوسفی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع سیلاب‌های فصلی هر سال موجب انسداد مسیر در محدوده پل سنگری روستای کنجکوه و اختلال در رفت‌وآمد مردم منطقه می‌شد و اصلاح و ایمن‌سازی این پل به یکی از مطالبات دیرینه ساکنان تنگ‌چنار و کنجکوه تبدیل شده بود.

وی افزود: در پاسخ به این مطالبه مردمی، عملیات اصلاح و بازسازی پل در قالب طرح تعمیرات ابنیه فنی راه‌های روستایی استان، با محوریت اداره نگهداری ابنیه فنی راه‌ها و همکاری عوامل راهداری شهرستان مهریز آغاز شد و با استفاده از ماشین‌آلات موردنیاز، به‌صورت شبانه‌روزی در کمتر از ۲۷ ساعت به پایان رسید.

یوسفی با اشاره به مراحل اجرایی این طرح تصریح کرد: خاک‌برداری، تهیه و نصب باکس، اجرای شبکه مش، اجرای سیستم زهکشی (درناژ) و آسفالت از جمله اقدامات انجام‌شده در جریان بازسازی پل سنگری بوده است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد ادامه داد: تکمیل اقدامات ایمن‌سازی پل، اجرای دستک‌ها و نصب حفاظ‌های ایمنی از نوع نیوجرسی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی پل سنگری با هدف کاهش آسیب‌پذیری راه‌های روستایی در برابر سیلاب، جلوگیری از تکرار اختلال در تردد و افزایش ایمنی کاربران راه انجام شده است.