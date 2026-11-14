عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رانش زمین و ریزش کوه در محور ارتباطی رامیان به روستای پاقلعه شامگاه گذشته، این مسیر را برای ساعاتی مسدود کرد و تردد حدود ۵۰ خودرو را با اختلال مواجه ساخت.
وی افزود: با تلاش نیروهای راهداری، مسیر بازگشایی شده و در حال حاضر تردد خودروها با رعایت احتیاط امکانپذیر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با اشاره به ادامه اقدامات برای ایمنسازی این محور گفت: عملیات ایمنسازی مسیر امروز انجام میشود تا شرایط برای تردد مطمئنتر خودروها فراهم شود.
مصدقی با هشدار درباره احتمال بروز حوادث مشابه در جادههای کوهستانی استان خاطرنشان کرد: بارندگیهای اخیر موجب سست شدن بستر برخی مسیرهای کوهستانی شده است؛ بنابراین رانندگان هنگام عبور از این محورها با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و به هشدارهای عوامل راهداری توجه داشته باشند.
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