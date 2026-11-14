گرگان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان از بازگشایی محور رامیان–پاقلعه پس از رانش زمین و ریزش کوه خبر داد و گفت: تردد در این مسیر برقرار است، اما رانندگان باید با احتیاط عبور کنند.