به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، محمد رستگاری در بازدید از پروژه در حال احداث ساختمان جدید اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بهاباد، به همراه فرماندار این شهرستان، از روند اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی این طرح بازدید کرد.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی حوزه راه در بهاباد اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ پروژه فعال راهداری با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان در دست اجراست.

رستگاری افزود: طی دو سال گذشته نیز ۱۵ پروژه در حوزه راه، راهداری، نگهداری و ایمنی با هزینه‌ای بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در بهاباد به بهره‌برداری رسیده است.

وی احداث ساختمان جدید اداره راهداری و راهدارخانه مرکزی شهرستان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد و تعیین تکلیف پیمانکار کمربندی دیهوک را از جمله طرح‌های شاخص در دست اقدام برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به نقش توسعه زیرساخت‌های راهداری در ارتقای خدمات‌رسانی گفت: اجرای این طرح‌ها زمینه تسریع در اعزام به‌موقع نیروها به محورهای مواصلاتی و بهبود خدمات راهداری را فراهم می‌کند.

رستگاری همچنین در بازدید از مجتمع گندله‌سازی غدیر ایرانیان، بر ضرورت تقویت سازوکارهای شفاف در مدیریت و توزیع بار میان ناوگان حمل‌ونقل این مجتمع صنعتی تأکید کرد.