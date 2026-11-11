به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این بازه زمانی، پایانه مرزی شلمچه با ثبت چهار میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۵۹ تردد و پایانه مرزی چذابه با یک میلیون و سه هزار و ۸۲۵ تردد، سهم عمده‌ای در جابه‌جایی مسافران داشتند.

وی با اشاره به جزئیات آمارهای تفکیکی افزود: در پایانه مرزی چذابه تعداد ۳۰۹ هزار و ۸۷۲ نفر ورود و ۳۳۵ هزار و ۵۸۲ نفر خروج مسافران ایرانی ثبت شد و در پایانه شلمچه نیز ورود و خروج مسافران ایرانی به ترتیب یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۸۹۴ و یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۷۷۳ نفر گزارش شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: حجم بالای تردد در این محورها نشان‌دهنده جایگاه ویژه خوزستان در مراودات منطقه‌ای و سفر عتبات عالیات است.