به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در تشریح آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: از ۱۰ تا ۲۰ آبان، ۳۲ نفر دچار مسمومیت شده‌اند که ۸ نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند و ۲۴ نفر دیگر در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی با اشاره به آغاز فصل سرد سال تأکید کرد: شهروندان باید حتماً مسائل مربوط به ایمنی را رعایت کنند.

تبریزی درباره این گاز توضیح داد: مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو، نامرئی، بسیار سمی و کشنده است. علائم زودرس مسمومیت با آن شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، خستگی و نشانه‌هایی شبیه آنفولانزاست. در موارد حاد نیز این مسمومیت باعث کاهش فشار خون، افت سطح هوشیاری و تشنج می‌شود و در نهایت، متأسفانه به مرگ می‌انجامد.

سخنگوی اورژانس تهران افزود: افرادی که دچار مسمومیت می‌شوند باید نخستین کار را باز کردن پنجره و خارج کردن مسموم از محیط آلوده قرار دهند.