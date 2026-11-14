به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی، باغ کتاب تهران با ارائه تخفیف‌های ویژه، فرصتی برای خرید آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کتاب برای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی فراهم کرده است.

در این طرح، خریداران از ۱۵ درصد تخفیف برای خرید کتاب‌های بزرگسال و ۱۰ درصد تخفیف برای خرید کتاب‌های کودک و نوجوان بهره‌مند می‌شوند. همچنین اعضای باشگاه مخاطبان باغ کتاب تهران و اعضای کتابخانه ملی می‌توانند از ۵ درصد تخفیف بیشتر استفاده کنند.

این طرح تخفیفی از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه در باغ کتاب تهران اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی با مراجعه به این مجموعه، از تخفیف‌های هفته کتاب بهره‌مند شوند.