به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام خبر حضور کل و بز وحشی در برف البرز مرکزی گفت: همزمان با بارش نخستین برف پاییزی و سپیدپوش شدن ارتفاعات البرز مرکزی، محیط‌بانان در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق حفاظت‌شده، موفق به ثبت تصاویری دیدنی از حضور کل و بزهای وحشی در زیستگاه طبیعی این گونه ارزشمند شدند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی افزود: حضور مستمر و مؤثر محیط‌بانان در عرصه‌های طبیعی، علاوه بر فراهم کردن امکان پایش وضعیت گونه‌های جانوری و بررسی شرایط زیستگاهی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و مقابله با شکار غیرمجاز دارد.

کرمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، بر ضرورت مشارکت مردم و دوستداران طبیعت در صیانت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید کرد.