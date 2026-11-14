به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید عباسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، از نجات ۱۷ نفر از خدمه سکوی نفتی دلتا ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی در پی وقوع آتش‌سوزی و تخلیه اضطراری این سکو خبر داد و گفت: این عملیات در شرایط نامساعد جوی و با وجود امواجی به ارتفاع حدود پنج متر انجام شد.

وی اظهار کرد: ساعت ۲۰:۴۵ روز ۱۹ آبان، گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در سکوی دلتا ۱۴ پارس جنوبی و تخلیه اضطراری آن به مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی عسلویه اعلام شد که براساس اطلاعات اولیه، ۱۷ نفر از کارکنان سکو با استفاده از قایق نجات موتوری، محل حادثه را ترک کرده بودند.

وی افزود: با توجه به فاصله حدود ۴۵ مایلی نزدیک‌ترین پایگاه امدادی از محل سانحه و حاکم بودن شرایط نامساعد جوی و هشدار دریایی سطح قرمز، امکان اعزام شناورهای سبک امدادی وجود نداشت و عملیات امدادرسانی با محدودیت‌های جدی مواجه بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: در نخستین اقدام، پیام‌های اضطراری از طریق ارتباط رادیویی VHF به زبان‌های فارسی و انگلیسی به‌صورت متناوب مخابره شد و از شناورهای حاضر در منطقه درخواست شد برای کمک به افراد گرفتار در دریا، مسیر خود را تغییر دهند.

براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، عباسی بیان کرد: همزمان با این اقدام، شناورهای مستقر در محدوده حادثه از طریق سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها (AIS) رصد شدند و با شناورهای شناسایی‌شده برای مشارکت در عملیات امداد و نجات ارتباط برقرار شد.

وی گفت: با هماهنگی و همکاری مجموعه‌های نفت و گاز و صنایع مستقر در منطقه، چند شناور برای امدادرسانی در نظر گرفته شدند، اما هیچ‌یک از آنها به دلیل شرایط نامساعد جوی، وجود امواجی با ارتفاع نزدیک به پنج متر و نبود امکان ناوبری ایمن، نتوانستند به موقعیت حادثه اعزام شوند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در ادامه، شناور خدماتی «دیانا» که در محدوده سانحه حضور داشت، با هماهنگی مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی بندر دیر، پیام امدادرسانی را دریافت کرد و برای کمک به افراد گرفتار، مسیر خود را تغییر داد.

عباسی ادامه داد: شناور امدادرسان پس از مشاهده قایق نجات سرپوشیده اعلام کرد که به دلیل شدت امواج و شرایط نامساعد دریا، امکان پهلوگیری و انتقال ایمن افراد در موقعیت اولیه وجود ندارد.

وی یادآور شد: این شناور با یدک‌کردن قایق نجات موتوری، آن را به محدوده‌ای امن‌تر و پناهگاهی با شرایط دریایی مناسب‌تر منتقل کرد و پس از رسیدن به موقعیت ایمن، عملیات انتقال افراد به شناور خدماتی به‌صورت مرحله‌ای انجام شد. در نهایت، ساعت ۱۰:۵۰ روز چهارشنبه ۲۰ آبان، هر ۱۷ نفر با موفقیت نجات یافتند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تأکید بر نقش هماهنگی بین‌دستگاهی در مدیریت این حادثه اظهار کرد: مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی عسلویه با پایش مستمر منطقه، برقراری ارتباطات رادیویی، اطلاع‌رسانی به شناورهای حاضر و هماهنگی برای تغییر مسیر شناورهای امدادی، مدیریت و راهبری عملیات امدادرسانی را برعهده داشت.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات با همکاری و مشارکت مجموعه‌های مرتبط در منطقه عسلویه، از جمله شرکت‌های نفت و گاز، HSE ارشد، شرکت پتروشیمی و سایر صنایع دریایی انجام شد و هم‌افزایی و هماهنگی میان این مجموعه‌ها نقش مهمی در نجات کارکنان سکوی دلتا ۱۴ پارس جنوبی داشت.