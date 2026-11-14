به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شهرام احمدی که بلافاصله پس از وقوع حریق سکوی SPD۱۴D میدان مشترک پارس جنوبی در منطقه حضور یافت و در بندر نخیلو به استقبال کارکنان سکوی حادثه‌دیده رفت، در تشریح ابعاد مختلف مدیریت بحران و اقدام‌های انجام‌شده برای نجات کارکنان این سکو گفت: پس از پشت سر گذاشتن لحظات بسیار سخت، اشک شوق و خوشحالی را در چشمان یکایک همکاران شاهد بودیم. در این عملیات، کار تیمی هماهنگ و گسترده‌ای شکل گرفت تا کارکنان حادثه‌دیده با سلامت به خشکی منتقل شوند.

وی با تأکید بر مخاطرات خاص فعالیت در سکوهای دریایی افزود: کار در تأسیسات دریایی به دلیل محصور و دورافتاده بودن، محدودیت دسترسی به امکانات، دشواری لجستیک و پشتیبانی و تأثیر عوامل غیرقابل‌کنترل جوی، پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به فعالیت در مناطق خشکی و پالایشگاهی دارد و همین موضوع ضرورت آمادگی و برنامه‌ریزی دقیق برای شرایط اضطراری را دوچندان می‌کند.

مدیرکل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت، مدیریت شرایط اضطراری را از حلقه‌های مهم در کنترل این حادثه دانست و بیان کرد: در نخستین مرحله، گروه مستقر روی سکو با انجام اقدام‌های عملیاتی لازم، شرایط را برای ایمن‌سازی تأسیسات فراهم کرد، در همین راستا قطع جریان گاز در چاه‌ها، تخلیه فشار از سکو و هدایت کارکنان به سمت قایق نجات با همراهی رئیس سکو و افسر اچ‌اس‌ئی از جمله اقداماتی بود که در این مرحله انجام شد.

احمدی همچنین با اشاره به عملکرد قایق نجات در شرایط نامساعد دریایی تصریح کرد: اطمینان از صحت عملکرد قایق‌های نجات، یکی از مواردی است که به‌صورت مستمر در برنامه‌های ایمنی سکوها مورد کنترل قرار می‌گیرد.

وی افزود: در زمان وقوع حادثه، بر اساس اطلاعات هواشناسی، ارتفاع موج دریا به حدود ۲۰ فوت رسیده بود، با این وجود، قایق نجات عملکرد مناسبی داشت و توانست نقش مؤثری در حفظ جان کارکنان ایفا کند.

مدیرکل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت در ادامه، نقش کمیته مدیریت بحران شرکت نفت و گاز پارس را در سازماندهی عملیات امداد و نجات مهم ارزیابی کرد و افزود: هم‌زمان با وقوع حادثه، گروه مدیریت بحران شرکت نفت و گاز پارس به‌سرعت وارد عمل شد و با رعایت پروتکل‌ها، هماهنگی‌های لازم برای اجرای عملیات امداد و نجات در شرایط نامساعد جوی و طی ساعات شب را انجام داد.

احمدی بیان کرد: اجرای موفق چنین عملیات‌هایی بدون طراحی و تدوین قبلی نقشه راه، پیش‌بینی سناریوهای اضطراری و تعامل میان ارگان‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و در این حادثه نیز هماهنگی میان بخش‌های مختلف و عملکرد منسجم تیم‌های عملیاتی، زمینه‌ساز دستیابی به نتیجه مطلوب شد.