به گزارش خبرنگار مهر، کشتی تفریحی اودیسه که بیش از ۲۰۰ مسافر آن با هدف زندگی دائمی در دریا و گذراندن دوران بازنشستگی در یک سفر دریایی بی‌پایان ثبت‌نام کرده بودند، درپی افزایش شدید قیمت سوخت پس از آغاز جنگ در خاورمیانه و پس از ماه‌ها مشکلات مالی و عملیاتی، در پی حکم دادگاه توسط مقامات سنگاپور توقیف شد؛ اتفاقی که رؤیای زندگی روی آب را برای ده‌ها بازنشسته آمریکایی به بحرانی غیرمنتظره تبدیل کرده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه واشنگتن‌پست منتشر کرده است، اداره بندر سنگاپور روز سه‌شنبه اعلام کرد کشتی اودیسه که از معدود طرح‌های سفر دریایی دائمی و طولانی‌مدت برای بازنشستگان به شمار می‌رود، روز یکشنبه به درخواست طلبکاران و در پی صدور حکم قضایی توسط مقامات این کشور توقیف شده است.

این کشتی که در طول سفر دو ساله خود با مشکلات متعددی مواجه بود، ماه گذشته مسافرانش را با اطلاع‌رسانی چندساعته در بندر سیهانوکویل کامبوج پیاده کرد. این بندر در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از کانون‌های فعالیت جرایم سازمان‌یافته شناخته شده است.

شرکت ویلا وی رزیدنس (Villa Vie Residences) مستقر در فلوریدا که مالک و بهره‌بردار این کشتی است، افزایش شدید قیمت سوخت پس از آغاز جنگ در خاورمیانه را عامل لغو برنامه سفر دریایی اعلام کرد؛ موضوعی که در کنار مشکلات مالی، ادامه فعالیت این کشتی را با چالش جدی مواجه کرد.

پرداخت صدها هزار دلار برای زندگی روی کشتی

مسافران این کشتی که از آن‌ها با عنوان «ساکنان» یاد می‌شد، برای خرید کابین‌های کشتی صدها هزار دلار هزینه کرده بودند و علاوه بر آن، ماهانه مبالغی چند هزار دلاری برای اقامت و خدمات پرداخت می‌کردند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از ساکنان در طول سفر بارها از شرایط زندگی و امکانات داخل کشتی شکایت داشتند.

افزایش قیمت سوخت نیز مشکلات این سفر دریایی را تشدید کرد؛ به‌طوری که کشتی برای مدیریت هزینه‌ها ناچار شد از توقف در برخی بنادر صرف‌نظر کند. در مواردی نیز از مسافران خواسته شد هرکدام هزاران دلار دیگر پرداخت کنند تا خدمه بتوانند سوخت موردنیاز برای خروج از بندر و ادامه مسیر را تأمین کنند.

بر اساس اظهارات برخی از مسافران، کشتی اودیسه در طول این سفر چهار مرتبه به سنگاپور مراجعه کرد؛ چراکه سوخت در این کشور با قیمت ارزان‌تری در دسترس بود. دو نفر از ساکنان نیز اعلام کردند که در یکی از این توقف‌ها، پس از تلاش یکی از طلبکاران برای توقیف کشتی، این شناور در آستانه گرفتار شدن در سنگاپور و ناتوانی از ادامه مسیر قرار گرفته بود.

سرنوشت نامشخص مسافران پس از پیاده‌شدن در کامبوج

مقامات بندری سنگاپور در همین هفته اعلام کردند که خدمه کشتی در سلامت کامل به سر می‌برند و طلبکاران کشتی مسئولیت رسیدگی به وضعیت آن‌ها را بر عهده دارند.

در همین حال، وب‌سایت دادگاه‌های سنگاپور از شرکت حقوقی «هلمزمن» (Helmsman) به‌عنوان وکیل اقدام‌کننده برای توقیف کشتی نام برده است، اما مشخص نیست این شرکت حقوقی به نمایندگی از کدام طلبکار یا طرف پرونده اقدام کرده است. این شرکت نیز تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره موضوع پاسخ نداده است.

کشتی اودیسه حدود دو هفته پیش بیش از ۲۰۰ مسافر خود را در بندر سیهانوکویل کامبوج پیاده کرد و چهارشنبه هفته گذشته بار دیگر حرکت خود را از این بندر آغاز کرد. شرایط خروج مسافران نیز با مشکلاتی همراه بود؛ به‌طوری که برخی از آن‌ها به دلیل ناتوانی در حمل تمام چمدان‌های خود مجبور شدند بخشی از وسایلشان را در کشتی جا بگذارند و امیدوار باشند در بندری دیگر امکان بازیابی آن‌ها فراهم شود.

رئیس هیئت گردشگری سیهانوکویل هفته گذشته اعلام کرد که کشتی به همراه حدود ۵۰ نفر از خدمه بندر را ترک کرده است. در همین حال، حدود نیمی از مسافرانی که در کامبوج پیاده شده بودند، همچنان در این کشور باقی ماندند و سایر مسافران نیز عمدتاً به مقاصد دیگری در منطقه سفر کردند.

فروش خانه برای تأمین هزینه زندگی دائمی در دریا

بخش قابل توجهی از مسافران کشتی اودیسه را بازنشستگان آمریکایی تشکیل می‌دادند که برای تأمین هزینه این سفر، خانه‌های خود را فروخته بودند. بسیاری از آن‌ها با این تصور که قرار است سال‌های طولانی و حتی چند دهه باقی‌مانده از زندگی خود را در این کشتی سپری کنند، به این طرح پیوسته بودند.

با این حال، مشکلات مالی و افزایش هزینه‌های عملیاتی و سوخت، در نهایت برنامه زندگی دائمی آن‌ها در دریا را با بحرانی جدی مواجه کرد. شرکت ویلا وی رزیدنس نیز تاکنون به درخواست‌ها برای ارائه توضیحات بیشتر درباره وضعیت کشتی و سرنوشت مسافران پاسخی نداده است.