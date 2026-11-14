به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سرداریان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در شهرستان ابهر، اظهار کرد: در جانمایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن تلاش شده است زمین‌ها در موقعیت‌های مناسب شهری انتخاب شوند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و حمایت‌های دولت، شرایطی فراهم شود تا متقاضیان با کمترین آورده اولیه امکان برخورداری از واحدهای مسکونی مناسب را داشته باشند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پروژه ۲۸۲ واحدی خاتم، افزود: این پروژه در زمینی به مساحت یک‌ونیم هکتار و با زیربنای تقریبی ۴۵ هزار مترمربع، در قالب ۶ بلوک تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است که از نظر کیفیت اجرا، موقعیت مکانی و قیمت تمام‌ شده شرایط مناسبی دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه در ادامه به تشریح آخرین وضعیت پروژه ۱۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در محدوده زرکوبان پرداخت و گفت: این پروژه در ابتدا با طراحی مناسب و در قالب بلوک‌های چهارطبقه روی پیلوت آغاز شد و در مراحل اولیه از روند اجرایی مطلوبی برخوردار بود، اما وقوع جنگ، تشدید تحریم‌ها و افزایش کم‌سابقه هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت مصالح ساختمانی موجب ایجاد وقفه در اجرای آن شد.

سرداریان با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام‌ شده عملیات اجرایی این پروژه مجدداً از سر گرفته شده است، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از واحدها توسط پیمانکاران در حال احداث است و روند ساخت در بخش‌های مختلف پروژه ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای در حال ساخت، اظهار کرد: ۵۴۰ واحد از مجموع ۱۲۰۰ واحد این طرح توسط شرکت تدبیر عمران با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۵ درصد در حال اجراست و زیربنای هر یک از این واحدها حدود ۸۵ تا ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: حدود ۴۲۰ واحد دیگر نیز توسط شرکت صائین‌سازان در حال احداث است که پیشرفت فیزیکی آن‌ها به حدود ۴۰ درصد رسیده و متراژ واحدهای این بخش نیز بین ۸۵ تا ۹۰ مترمربع است.

سرداریان درباره نحوه اجرای بخش باقی‌مانده پروژه ۱۲۰۰ واحدی، گفت: با توجه به سیاست‌های جدید دولت و شرایط زمین، مقرر شده است پس از انجام عملیات آماده‌سازی و اصلاح پستی‌وبلندی‌ها، بخش باقی‌مانده در قالب گروه ساخت به متقاضیان واگذار شود تا خود مردم با استفاده از زمین و تسهیلات دولتی، مسئولیت احداث واحدهای مسکونی خود را بر عهده بگیرند.

وی با توضیح سازوکار اجرای پروژه‌ها به شیوه گروه ساخت، عنوان کرد: در این روش، دولت تأمین زمین و تسهیلات مورد نیاز را بر عهده دارد و متقاضیان نیز با مشارکت مستقیم، عملیات احداث واحدهای مسکونی خود را اجرا می‌کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های حمایتی مسکن دانست و گفت: تداوم عملیات اجرایی این پروژه‌ها مستلزم تأمین آورده در مبالغ بالاتر و فواصل زمانی کوتاه‌تر است.

سرداریان افزود: افزایش هزینه‌های ساخت در شرایطی اتفاق افتاده که توان مالی خانوارها متناسب با رشد هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش نیافته است و این مسئله می‌تواند بر روند تأمین آورده متقاضیان و در نتیجه سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تأثیر بگذارد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت متقاضیان در پیشبرد پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع آورده نقدی از سوی متقاضیان، در کنار تداوم حمایت‌های دولتی و پیگیری‌های اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جریان ساخت‌وساز و تکمیل به‌موقع واحدهای مسکونی دارد.