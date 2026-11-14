به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در نشست اعضای شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: مصوبات شورای تامین مسکن استان همدان نباید تنها در حد تصمیم‌گیری و ثبت در صورت جلسه باقی بماند بلکه لازم است برای اجرای هر مصوبه پیگیری‌های مستمر انجام شود و دستگاه‌های مسئول تا حصول نتیجه موضوعات محول شده را دنبال کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به مسکن در همه شهرستان‌های استان باید به صورت موردی و دقیق بررسی شود، افزود: در حوزه مسکن موضوعات مختلفی از جمله تامین زمین، آماده‌سازی اراضی، اجرای طرح‌های ساختمانی و تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی مطرح است که هر یک به برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های متولی نیاز دارد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه روند اجرای پروژه‌های مسکن در سطح استان باید به صورت مستمر ارزیابی شود، گفت: نمی‌توان تنها به پیشرفت فیزیکی ساختمان‌ها توجه کرد چراکه تامین خدمات مورد نیاز ساکنان نیز به همان اندازه اهمیت دارد و باید از ابتدای اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ملانوری شمسی با اشاره به اهمیت پروژه کوی پرواز همدان اظهار کرد: این مجموعه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مسکونی استان و از طرح‌های اثرگذار در تامین مسکن شهروندان همدانی است که باید هر روز برای پیشبرد امور آن برنامه و اقدام مشخصی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه روند اجرای اقدامات عمرانی و خدماتی در این شهرک تازه تاسیس در حال پیگیری است، افزود: تامین زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و ارتباطات از جمله موضوعات مهمی است که باید با هماهنگی دستگاه‌های خدمات رسان به سرانجام برسد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه اقدامات انجام‌شده در کوی پرواز قابل قبول است اما نباید به این میزان بسنده کرد، ادامه داد: کارها در این مجموعه پیشرفت داشته است، با این حال برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید تلاش بیشتری انجام شود و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها با سرعت برطرف شود.

وی همچنین از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان پیمانکاران پروژه‌های مسکن قدردانی کرد و گفت: این مجموعه‌ها عملکرد مناسبی داشته‌اند و انتظار می‌رود با تداوم تلاش‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی روند ساخت و تکمیل واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

ملانوری شمسی هدف اصلی اجرای طرح‌های مسکن را خانه‌دار کردن مردم دانست و افزود: نگاه مجموعه مدیریت استان باید بر رفع موانع پیش روی متقاضیان و فراهم کردن شرایط مناسب برای سکونت آنها متمرکز باشد.

مدارس باید پیش از اسکان متقاضیان مسکن ملی آماده باشند

استاندار همدان با تاکید بر اهمیت تامین خدمات روبنایی در طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: آموزش و پرورش از اولویت‌های اصلی این پروژه‌ها است و باید ساخت و تامین فضاهای آموزشی متناسب با جمعیت پیش‌بینی شده در هر منطقه در دستور کار قرار گیرد.

ملانوری شمسی تصریح کرد: پس از اسکان مردم در واحدهای مسکونی نباید با کمبود مدرسه و فضای آموزشی مواجه شویم چراکه خانواده‌ها پس از استقرار در این مناطق به خدمات آموزشی نیاز دارند و نمی‌توان تامین این امکانات را به سال‌های بعد موکول کرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای احداث مدارس باید همزمان با اجرای پروژه‌های مسکونی انجام شود و زمین مورد نیاز باید در محدوده طرح‌ها مشخص و مجوزهای قانونی و اعتبارات مورد نیاز نیز پیش از تکمیل و تحویل واحدها پیگیری شود.

استاندار همدان همچنین بر ضرورت تامین سایر خدمات روبنایی از جمله فضاهای ورزشی و امکانات عمومی در مناطق اجرای طرح‌های مسکن تاکید کرد و گفت: توسعه سکونتگاه‌های جدید بدون پیش‌بینی خدمات مورد نیاز مردم مشکلاتی را برای ساکنان و دستگاه‌های خدمات رسان ایجاد می‌کند.

تعیین تکلیف شهر جدید «اکباتانا» در یک ماه آینده

ملانوری شمسی در ادامه با اشاره به وضعیت شهر جدید «اکباتانا» اظهار کرد: این مجموعه دارای مصوبه وزارت راه و شهرسازی برای تبدیل شدن از شهر جدید به شهرک است و باید موضوع به گونه‌ای تعیین تکلیف شود که امتیازها و ظرفیت‌های قانونی آن از بین نرود.

وی با بیان اینکه با ابطال امتیاز شهر جدید «اکباتانا» موافق نبوده است، افزود: باید با برگزاری یک نشست تخصصی با حضور وزیر راه و شهرسازی ابعاد مختلف این موضوع بررسی و درباره آینده این مجموعه تصمیم‌گیری شود.

استاندار همدان با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع این موضوع گفت: در یک ماه آینده باید وضعیت شهر جدید «اکباتانا» روشن شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود آن به بهترین شکل استفاده کرد و تصمیم گیری‌ها براساس منافع استان و نیازهای بخش مسکن انجام شود.

استاندار همدان به موضوع اراضی جورقان اشاره کرد و گفت: پیش از این حدود ۱۰ هکتار از این اراضی برای احداث بیمارستان یک هزار تختخوابی همدان در نظر گرفته شده بود اما با توجه به برنامه ریزی‌های جدید قرار است محل اختصاص این اراضی تغییر کند و لازم است وضعیت این زمین‌ها از نظر طراحی، مطالعات فنی و ملاحظات قانونی بررسی شود.

وی با اشاره به ضرورت تامین زمین برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: حدود ۱۳ هزار نفر در همدان در قالب این قانون متقاضی دریافت زمین هستند که از این تعداد چهار هزار نفر تائید نهایی شده‌اند و لازم است وضعیت آنها با سرعت بیشتری مشخص شود تا روند واگذاری اراضی و انجام مراحل قانونی با تاخیر مواجه نشود.

ملانوری شمسی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در برخی پروژه‌های مسکن گفت: بازگشایی معبر در کوی رضوان نیز باید با اولویت اجرایی شود چراکه دسترسی مناسب و فراهم شدن مسیرهای ارتباطی از الزامات پیشرفت پروژه‌های مسکونی و استفاده ساکنان از خدمات شهری است.

استاندار همدان با تاکید بر لزوم پرهیز از اتلاف وقت مدیران در جلسات طولانی گفت: جلسات شورای تامین مسکن باید با نظم مشخص برگزار شود و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به مصوبات شورا احساس مسئولیت داشته باشند و برای هر موضوع، زمان مشخصی برای اجرا و ارائه گزارش عملکرد تعیین کنند.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مجوز ماده ۲۳ برای ساخت مدارس و تامین اعتبار پروژه‌ها از محل منابع ملی، مولدسازی دارایی‌های دولت یا اعتبارات استانی تاکید کرد: به هیچ‌وجه نباید شرایطی ایجاد کنیم که مردم در فرآیند اجرای پروژه‌ها دچار نارضایتی شوند و همه اقدامات باید در راستای تسهیل امور و تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان باشد.