به گزارش خبرنگار مهر، قیمت بیت‌کوین در معاملات صبح شنبه به حدود ۶۷ هزار و ۱۲ دلار رسید که نشان‌دهنده افت حدود ۲ درصدی در ۲۴ ساعت بود. این رمزارز در روزهای اخیر به پایین‌ترین سطوح خود از ماه اوت رسیده است.

یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار، خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین است. طبق داده‌های InflowScan، صندوق‌های نقدی رمزارزی در آخرین جلسه معاملاتی تسویه‌شده، با خروج خالص حدود ۳۲۴ میلیون دلار مواجه شدند. صندوق IBIT متعلق به بلک‌راک به‌تنهایی حدود ۲۱۲.۴ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کرد.

در همین حال، گزارش‌های بازار نشان می‌دهد افزایش احتمال بالا ماندن نرخ بهره آمریکا، تقویت دلار و رشد بازده اوراق خزانه‌داری، جذابیت دارایی‌های پرریسک را کاهش داده است.

فشار فروش تنها به بیت‌کوین محدود نمانده است. اتریوم نیز در محدوده ۱۸۹۵ دلار معامله شده و ریپل با افت به زیر سطح یک دلار، به پایین‌ترین قیمت خود از نوامبر ۲۰۲۴ رسیده است.

از سوی دیگر، کاهش نقدینگی بازار رمزارزها و خروج سرمایه از استیبل‌کوین‌ها نیز نگرانی‌ها درباره تداوم روند نزولی را افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم خروج سرمایه از صندوق‌ها و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران، محدوده ۶۵ هزار دلار می‌تواند به یکی از سطوح مهم حمایتی بیت‌کوین تبدیل شود.

با این حال، برخی تحلیلگران تأکید دارند که افت اخیر لزوما به معنای آغاز یک روند نزولی بلندمدت نیست و بازگشت جریان سرمایه به صندوق‌های رمزارزی و تغییر انتظارات درباره نرخ بهره آمریکا می‌تواند در تثبیت بازار نقش داشته باشد.